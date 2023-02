Aktualisiert am

Balkonkraftwerke: Solarmodule an Balkons in Stralsund Bild: dpa

Die Strompreise befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau, und die Politik will den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Warum dann nicht selbst grüne Energie erzeugen und damit Geld sparen? Immer mehr Eigenheimbesitzer und Mieter setzen dabei auf Stecker-Solargeräte.

Felix Schwarz Volontär

Mittlerweile gibt es davon fast 200.000 in Deutschland – und in diesem Jahr könnte sich die Investition aufgrund neuer Förderungen besonders lohnen. Erst vergangenen Mittwoch hat die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft ein Förderprogramm mit Zuschüssen von bis zu 500 Euro ins Leben gerufen. Und seit dem 1. Januar entfällt die Mehrwertsteuer. Worauf kommt es dabei an, und wann lohnt sich die Anschaffung?