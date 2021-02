F.A.S. exklusiv : „Bald gibt es zwei Dax-Konzerne mit Mercedes-Stern“

Aktualisiert am

Herr Källenius, Sie spalten Daimler in zwei Teile auf, ist dies der Anfang vom Ende einer deutschen Industrieikone?

Ola Källenius: Ganz sicher nicht. Wir werden in Zukunft zwei Unternehmen haben, die nach wie vor dieselbe extrem starke Basis und Historie haben und eine spannende Zukunft. Nur werden sie als getrennte Einheiten noch agiler, noch unternehmerischer handeln können. Sie gehen nicht schwächer, sondern stärker in die Zukunft.

Ihr Unternehmen baut seit mehr als 100 Jahren Autos und Lastwagen unter einem Dach. Was ist daran heute falsch?

Källenius: In einer Situation wie heute schaust du nicht nach hinten, sondern nach vorne. Wir stecken in einer fundamentalen Transformation der Automobilindustrie. Da ist es notwendig, durch die Trennung das Tempo zu erhöhen.

Michael Brecht: Wir haben in den vergangenen Wochen hin und her diskutiert, welche Strategie die richtige ist. Wir sehen, dass sich beide Unternehmensteile, Autos und Lastwagen, auseinanderentwickeln und die Verbundvorteile relativ gering sind. Zugleich wandelt sich insbesondere das Lastwagengeschäft rapide, wir müssen die regulatorischen Vorgaben etwa für den Umweltschutz bis 2025 erreichen, sonst haut es uns aus dem Sessel. Deshalb müssen wir uns darauf stärker konzentrieren, das sage auch ich als Arbeitnehmervertreter.

Blutet Ihnen als altgedientem Daimler-Mann nicht das Herz?

Brecht: Klar sind da viele Emotionen dabei. Ich bin im Nutzfahrzeugbereich im Werk Gaggenau groß geworden. Mein Vater hat dort fast 50 Jahre lang gearbeitet, meine Schwester arbeitet da, mein Sohn hat da eine Ausbildung gemacht. Die halbe Region dort lebt von unserem Unternehmen. Das war der Punkt, weswegen ich die meisten schlaflosen Nächte hatte: Wenn ich von der Richtigkeit dieses Schrittes überzeugt bin, wie kann ich davon auch die Belegschaft überzeugen?

Sie hatten schlaflose Nächte?

Brecht: Natürlich. Das ist Emotion pur. Ich glaube, die Mehrheit der Kollegen hat im Moment ein flaues Gefühl im Bauch. Die Leute wissen nicht genau, was das bedeutet für sie. Da müssen wir Sicherheit und Orientierung geben. Die Geschichte für den Kapitalmarkt ist schnell geschrieben, die Belegschaft mitzunehmen, das ist weitaus schwieriger.

Källenius: Mir geht es wie Michael Brecht: Auch ich bin seit 28 Jahren bei Daimler, ich lebe und liebe dieses Unternehmen. Aber die häufigste Reaktion, die wir von den Führungsebenen unterhalb des Vorstands bekommen, lautete: „Das ist spannend.“ Viele sind aufgeregt und neugierig.

Brecht: Im Kreis der Führungskräfte wird das überwiegend positiv aufgenommen. Aber ich will noch mal auf das flaue Gefühl bei vielen Mitarbeitern zurückkommen. Wir hatten keine Chance, die Kollegen vorzubereiten, wir mussten das geheim halten wegen dieser blöden Ad-hoc-Regeln am Kapitalmarkt. Das regt mich wirklich auf, weil das nicht die menschliche Art und Weise ist, miteinander umzugehen. Deshalb fühlen sich viele Kollegen jetzt überrollt; nicht die Führungskräfte, aber die normalen Beschäftigten im Büro oder am Band. Diese Leute hat die Nachricht von der Aufspaltung wie ein Blitz getroffen.