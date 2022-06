Ein Balance-Akt : Liebesaus bei Bibi & Julian – und das mitten im Abi-Stress

An den Schulen herrscht helle Aufregung. Gerade ist Abitur. Und Abiprüfungen schlauchen Schüler, Lehrer und Schulleitung ungemein. Jahr für Jahr liegen da die Nerven blank. Ich sag nur Abistreiche, Mottowoche dazu der Zettelwust – drei Klausurvorschläge mal 180 Schüler, von denen sich jeder einen aussucht, während die anderen eingesammelt, gezählt und wieder verplombt werden müssen. Das erfordert höchste Konzentration von al­len Seiten, und wehe, da geht was schief!

Dazu das Gewicht des Papiers. Das ist jetzt kein Witz! Wir erinnern uns an das Wahldebakel in Berlin, das momentan im Bundestag aufgearbeitet wird? Die Landeswahlleitung weist zu Recht darauf hin, dass es schon beim Transport zu Problemen kommen kann, da die Wahlzettelpakete 10 Kilogramm wiegen! Wer soll das tragen? Eine Lehrertasche wiegt lo­cker das Doppelte, nur mal so! Und wenn ich das noch hinzufügen darf: Auch wir Eltern sind im Abi­stress. Allein die Gestaltung des Abiplakats für Tochter oder Sohnemann erfordert generalstabsmäßige Planung. Da sind 1000 Feinheiten zu beachten. Es muss ein Leintuch sein, handbemalt (bloß kein Druck!), es muss bunt sein, aber nicht kitschig, man darf keine Babybilder zeigen (peinlich!), keine dummen Sprüche erfinden, und im Falle unserer ­ – fußballfanatischen ­ – Tochter bloß keinen Fußball draufmalen. Nur was dann?

Erörterung: Trennung real oder fake?

Zu allem Übel kommt eine Schreckensnachricht: Bibi hat sich von Julian getrennt. Oder er sich von ihr. Eine Influencer-Liebe zerbricht, damit muss die Welt jetzt klarkommen. Unterricht ist da kaum möglich. Ich würde ja alle gleich in die Sommerferien schicken, sollen die Eltern sich doch um die Kids kümmern. Bibis Beauty-Palace ist auch schnell vergessen, wenn man im Regionalexpress Richtung Rügen oder Sylt sitzt. Aber nein, das geht nicht.

Also müssen die Lehrkräfte sich was einfallen lassen. Kreativ fand ich die Aufarbeitung der Frage im Deutschunterricht: Ist die Trennung überhaupt real? Oder Fake? Viel spricht für Fake (um Klicks zu generieren etc.), aber noch mehr für real (Tränen). Ich kann’s auch kaum fassen.