Orangenernte in Florida Bild: AFP

In nüchternen Datenreihen wirken Katastrophen unwirklich. Florida wird in dieser Saison 2022/2023 knapp zwei Drittel weniger Orangen ernten als in der vergangenen Saison. Die Statistiker des Landwirtschaftsministeriums haben ermittelt, dass Floridas Farmer gerade 16 Millionen 40-Kilogramm-Kisten ernten. Noch vor zehn Jahren wurden genügend Apfelsinen gepflückt, um 133 Millionen Kisten zu füllen. Die Saison bringt die schlechteste Ernte seit 1936. Zwei schwere Orkane haben den Orangenbäumen zugesetzt, dazu schwere Winterfröste, die den sonnigen Bundesstaat gewöhnlich verschonen.

Die wahre Heimsuchung aber kommt aus China. Huanglongbing (HLB) ist eine bakterielle Krankheit, die Zitrusbäume befällt und zur Frühreife bringt. Die Früchte werden ungenießbar und fallen vorzeitig vom Baum. Bisher gibt es gegen die Pflanzenkrankheit keine Kur.