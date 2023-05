Vor so einer Situation stand die Deutsche Bahn noch nie: Noch am Freitag war der Konzern gezwungen, wegen des angekündigten Warnstreiks der Eisenbahnergewerkschaft EVG den gesamten Bahnbetrieb in Deutschland für die kommenden Tage herunterzufahren, doch schon 24 Stunden später war die Lage eine ganz andere. Seit Samstagnachmittag gegen 16 Uhr lautet das Ziel wieder: zurück zum Normalbetrieb.

Zugausfälle unvermeidbar

Tausende Mitarbeiter mussten erst aus den Schichtplänen herausgenommen, dann mühsam wieder herbeigerufen werden. Allein 50.000 Zugfahrten im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne mussten neu geplant werden. „Von der Bereitstellung über die Zugfahrt selbst bis hin zum Wartungscheck im Werk sind bei der Bahn viele einzelne Personalplanungen eng verzahnt“, erläuterte ein Bahnsprecher am Sonntag. Dies habe eine ganze Kaskade von neuen Schicht- und Zugumlaufplanungen nach sich gezogen. Immerhin: Diese für die DB einmalige Situation gelinge deutlich besser als zunächst angenommen. Dennoch ließen sich Einschränkungen für die Reisenden nicht vermeiden.

Konkret bedeutet das: Am Sonntag konnten 100 zunächst gestrichene Zugfahrten doch noch durchgeführt werden, trotzdem waren einzelne Zugausfälle nach Konzernangaben unvermeidbar. Am Montag werden rund zwei Drittel der geplanten Züge verkehren. Auch im Regionalverkehr werde es Einschränkungen und Zugausfälle geben, hieß es. Erst am Dienstag wird alles wieder laufen wie geplant. Wie schon bei früheren Bahnstreiks setzt die Bahn auch diesmal auf größtmögliche Flexibilität – bei den Kunden und sich selbst: Für Fahrten zwischen Sonntag und Dienstag werde die Zugbindung aufgehoben, kündigte der Konzern an. Auch Stornierungen seien kostenfrei möglich, sofern die Tickets bis zum 11. Mai gebucht worden seien.

Grund für die ungewöhnliche Geschäftigkeit war eine aufsehenerregende Intervention des Arbeitsgerichts Frankfurt am Samstag. Bahn-Anwalt Thomas Ubber von der Wirtschaftskanzlei Allen & Overy hatte gegen 9 Uhr morgens beantragt, den 50-stündigen Warnstreik zu untersagen. Ab 12 Uhr verhandelte das Arbeitsgericht. Dabei trug die Vorsitzende Richterin gleich mehrere Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des Streiks vor und regte einen Vergleich an – dem die beiden Parteien dann auch zustimmten.

Mindestlohn von 12 Euro

Kurioser Nebeneffekt ist dabei: Da nur die Deutsche Bahn Klage einreichte, profitiert nur sie von der Vereinbarung. Für etliche andere Bahn- und Busunternehmen bleibt der Streikaufruf bestehen, die EVG-Mitglieder werden dort ab Sonntagabend in den Ausstand gehen. Die Gewerkschaft verhandelt seit Ende Fe­bruar auch mit rund 50 Konkurrenten der Deutschen Bahn über neue Tarifverträge. Ob diese Streiks nach dem abrupten Kursschwenk noch die notwendige Durchsetzungskraft entfalten, muss sich erst noch zeigen: In vielen dieser Betriebe vertritt die EVG nicht die Mehrheit der Beschäftigten.

Zentraler Bestandteil des Vergleichs ist das Zugeständnis der Bahn, allen Tarifbeschäftigten ab dem ersten Tag der Geltungsdauer des Tarifabschlusses, konkret der 1. März 2023, einen Mindestlohn von 12 Euro zu zahlen. Rund 2500 Beschäftigte erreichen den gesetzlichen Mindestlohn bisher nur über Zuschläge und nicht als festen Bestandteil der Entgelttabelle. Wichtig ist für die EVG allerdings ein zweiter Zusatz: „Auch die Mitarbeiter im mindestlohnnahen Bereich werden im vollen Umfang in die noch zu vereinbarenden Tariferhöhung einbezogen,“ heißt es in dem Vergleich, der der F.A.Z. vorliegt. Wie genau die Tariferhöhung aussehen wird, müssen Deutsche Bahn und EVG jetzt aushandeln.

Nach drei Monaten Tarifverhandlungen, die bisher ergebnislos verstrichen, kommen die beiden Tarifparteien nun also der eigentlich Auseinandersetzung näher: wie hoch die Lohnerhöhung für die mehr als 180.000 EVG-Mitglieder ausfallen soll. Die EVG fordert einen Sockelbetrag von mindestens 650 Euro im Monat für jeden. Für die unteren Lohngruppen würde das eine überproportionale Steigerung bedeuten, die die ansonsten geforderten 12 Prozent weit übertrifft. Die Bahn hat bisher eine 10-prozentige Erhöhung für die unteren und mittleren Lohngruppen, 8 Prozent für die oberen sowie steuerfreie Einmalzahlungen von rund 3000 Euro geboten – jeweils in zwei Schritten. Dies hat die EVG bisher als „nicht verhandlungsfähig“ zurückgewiesen.

In den vergangenen Tagen hat der Streit um den Mindestlohn einen großen Raum eingenommen – obwohl er lediglich rund ein Prozent der Beschäftigten betrifft. Nach der Streikankündigung am Donnerstag hatten Bahn und EVG in einem zehnstündigen Gespräch noch erfolglos versucht, diesen Punkt abzuräumen. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte die Bahn schon angeboten, das Gehalt der betroffenen Mitarbeiter zunächst auf 12 Euro zu erhöhen und ihnen dann die später vereinbarte Lohnerhöhung „in voller Höhe“ zuzugestehen. Am Freitag hatte die EVG diesen Vorschlag noch als „Scheinangebot“ zurückgewiesen.

Nach der Einigung vor dem Frankfurter Arbeitsgericht pocht die EVG nun auf zügige Verhandlungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 23. und 24. Mai geplant. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch bietet der Bahn allerdings schon am kommenden Dienstag konstruktive Gespräche zur Vorbereitung der nächsten Verhandlungsrunde an.