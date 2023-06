Verfallene Gebäude, kaum Infrastruktur: Viele Bahnhöfe in Deutschland geben ein jämmerliches Bild ab. Die Bahn will das ändern – braucht dafür aber Geld.

Die Deutsche Bahn will rund ein Drittel aller Bahnhöfe in Deutschland sanieren und zu „Mobilitätsdrehschreiben“ umgestalten. Konkret geht es um rund 1800 Bahnhöfe, die bis 2030 umgebaut werden sollen, heißt es aus Kreisen der Deutschen Bahn. Profitieren sollen vor allem Bahnhöfe in kleineren oder mittleren Städte unter anderem in Baden-Baden, Cuxhaven oder im hessischen Groß-Gerau. Diese sind teilweise im miserablen Zustand, manchmal stehen dort an den Bahnsteigen nur kleinere Gebäude mit eingeschränkter Infrastruktur. Für viele Kunden ist das nicht nur ein Ärgernis, sondern sorgt auch für Unbehagen, insbesondere abends oder am frühen Morgen. Mit dem umfangreichen Sanierungsprogramm würde die Bahn mehr als zwei Drittel der Reisenden erreichen.

Ähnlich wie das Schienennetz wurden die Bahnhöfe lange vernachlässigt, selbst im Staatskonzern werden sie als „das vergessene Kind der Bahnreform“ bezeichnet. Von den rund 5400 Bahnhöfen wurden etliche verkauft, unter anderem an Kommunen oder Private. Dem DB-Konzern gehören nur noch rund 900. Es sollen also doppelt so viele Bahnhöfe saniert oder neugebaut werden, wie im Eigentum der Bahn stehen.

Kurswechsel bei den Bahnhöfen

Schon im vergangenen Jahr hatte die Bahn einen „Kurswechsel“ bei den Bahnhofsgebäuden verkündet: Der neu eingesetzte DB-Infrastrukturvorstand, Berthold Huber, stoppte im vergangenen Jahr einen weiteren Verkauf und kündigte an: „Wir wollen die Flächen gemeinsam mit den Städten und Gemeinden gestalten und weiterentwickeln.“

Das Bahnhofsprogramm ist Teil eines großen Maßnahmenpakets, auf das sich der Staatskonzern Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium geeinigt haben, um die enormen Probleme auf der Schiene in den Griff zu bekommen. Ein aktueller Netzzustandsbericht bescheinigt dem 34.000 Kilometer langen Schienennetz einen schlechten Zustand, wobei viele Strecken in der Fläche weniger Probleme bereiten als rund 44 Hochleistungskorridore, die von Sommer 2024 an nach und nach generalsaniert werden sollen.

Für dieses Unterfangen hat die Deutsche Bahn für die nächsten Jahre bis 2027 einen zusätzlichen Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro angemeldet, den die Spitzen der Ampelparteien in ihrem Koalitionsausschuss Ende März bereits zugesagt haben – „sofern finanziell darstellbar“, wie es in dem entsprechenden Papier heißt. Gerade verhandelt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit seinem Parteifreund Christian Lindner darüber, mit wie viel Geld die Bahn tatsächlich rechnen kann.

Die Summe sei zentral, um jetzt das Ruder herumzureißen, heißt es aus Kreisen des Unternehmens. Im nächsten Jahr würden zusätzlich 7 Milliarden Euro benötigt, im Jahr 2025 weitere 9 Milliarden. Dies sei elementar wichtig, um mit der Generalsanierung beginnen zu können – auch für die Baubranche, die die notwendigen Investitionen tätigen müsse. Gelinge dies nicht, „brauchen wir über die Verkehrswende nicht mehr zu diskutieren“, hieß es. Umgekehrt wertet man das zusätzliche Geld als Ansporn, um deutlich zu machen, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht mehr wiederholten. Bei der Riedbahn, der ersten Strecke der Generalsanierung, werde man zeigen müssen, dass es funktioniere.

Mehr als 20 Jahre sind zu lang

Auch aus den Ländern werden Forderungen nach höheren Bundesmitteln für den Ausbau des Schienennetzes laut. Auf einem „Bahngipfel“ am Montagabend haben Brandenburg und Berlin vereinbart, gemeinsam Druck für ein höheres Tempo bei der Planung und dem Bau von Bahnprojekten zu machen. Konkret geht es um den Ausbau des Berliner Bahnknotens mit dem Ausbau der Ost- und der Stammbahn sowie dem durchgängigen Ausbau der Strecke Berlin-Cottbus-Breslau. Zeiträume von 20 Jahren und mehr zur Umsetzung von Bahn-Projekten seien dagegen weder wirtschaftlich noch klimafreundlich, kritisierte der Brandenburger Ministerpräsident, Dietmar Woidke (SPD).

Für nachhaltige Änderungen im System wollen auch die Wettbewerber der Deutschen Bahn sorgen. Sie wollen Bemühungen des Konzerns dazu künftig genauer überwachen. Der Verband die Güterbahnen hat dazu das Projekt DB-Watch gestartet. Auf der entsprechenden Internetseite würden künftig Ankündigungen der DB mit der Realität verglichen, kündigte der Geschäftsführer Peter Westenberger am Dienstag an. „Im Papier- und PowerPoint-Dschungel der DB, die sich nicht gern in die Karten schauen lässt, ist das eine Sisyphusarbeit“, betonte er.