Wahlkampf : Können Verbote tatsächlich Innovationstreiber sein?

Annalena Baerbock war im TV-Triell am Sonntagabend bei ihrem Kernthema, dem Klimaschutz, gerade in Fahrt gekommen, da sagte die Grünen-Kanzlerkandidatin den bemerkenswerten Satz: „Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.“ Ihre Aussage, die im Zusammenhang der Debatte um den fossilen Verbrennungsmotor stand, blieb in der Runde der Kandidaten unkommentiert – umso heftiger fielen die Kommentare in den sozialen Medien aus.

Auf Twitter unkten Nutzer, das mit den Verboten und Innovationen habe in der DDR ja super geklappt. Ein Nutzer wies darauf hin, dass Verbote in allererster Linie zu einer Innovation führten – dem „Erfinden von Umgehungstatbeständen“. Es sei „ökonomischer und ökologischer Wahnsinn, wenn wir damit unsere Ressourcen und Gehirnschmalz vergeuden“. Auch die politische Konkurrenz ließ sich nicht lange bitten. FDP-Parteichef Christian Lindner kommentierte: „Aus aktuellem Anlass eine Erinnerung an den zentralen Wert unserer Gesellschaft: #Freiheit ist der #Innovationstreiber..“

„Prinzipiell hat Baerbock recht“

Baerbocks pauschale Aussage kam überraschend, weil die Grünen unter ihren derzeitigen Parteivorsitzenden versucht hatten, ihren Ruf als „Verbotspartei“, die zum Beispiel fleischfreie Tage in der Kantine vorschreiben wollte, abzustreifen. Politisch dürfte der Satz demnach ein Eigentor sein. Aber wie bewerten ihn Wissenschaftler, die sich tiefer mit der Materie befassen?

Dietmar Harhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, findet den Satz gar nicht so absurd, wie er für viele klingen mag. „Prinzipiell hat Baerbock recht. Politische Regulierung und Verbote rufen auch innovative Antworten hervor“, sagt der Forscher. Als Beispiel nennt er die Katalysatortechnik im Auto, die dank politischer Vorgaben große Sprünge gemacht habe. In der Wissenschaft gibt es sogar einen Begriff für den Zusammenhang zwischen politischen Eingriffen und Innovationen, die sogenannte Porter-Hypothese. Sie besagt, dass die richtigen Eingriffe die betroffenen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen können.

Es geht nicht nur um Verbote

Allerdings hofft Harhoff, dass sich Baerbocks Verständnis von Innovationen nicht im Ruf nach Verboten erschöpft. „Zentral für Innovationen sind nicht Verbote, sondern Freiräume für Menschen, die sie entwickeln“, betont der Forscher. Um neue Technologien und Produkte erfolgreich auf den Markt bringen zu können, sei es wichtig, keine Scheuklappen aufzuhaben. So fordere beispielsweise selbst der Weltklimarat, dass CO2 mit neuen Ansätzen der Atmosphäre entzogen und beispielsweise unterirdisch verpresst wird.

Die Grünen, aber auch andere Parteien, stehen dieser Technik skeptisch gegenüber. „Ich sehe gerade bei den Grünen die Gefahr, dass sie neue Technologien sehr früh als gute oder schlechte Technologien klassifizieren – und das ist schädlich“, kritisiert Harhoff. Richtig sei es dagegen, so wie in Baden-Württemberg unter einer von den Grünen geführten Landesregierung, sogenannte Reallabore zu schaffen. Dort können neue Dinge erst einmal in der Praxis erprobt werden, bevor dann eine Entscheidung getroffen wird.

Auch Monika Schnitzer, Ökonomin der LMU München und Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, reagiert auf Baerbocks Aussage mit einem „Ja, aber ...“. In der Autoindustrie habe es beispielsweise lange Beharrungskräfte gegeben, weil das Geschäft mit Verbrennerautos gut lief. „Verbote“, so Schnitzer, „können helfen, um das aufzubrechen.“ Allerdings gebe es viele bessere Optionen. Ein Preis auf CO2, der Benzin teurer macht, der Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tesla oder auch Kaufprämien für E-Autos seien der bessere Anreiz für Unternehmen, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Bei Verboten sei außerdem zu beachten: „Wenn, dann müssen sie mit genügend Vorlauf kommen, sonst bekommt man nicht die besten Innovationen, sondern die unmittelbar verfügbaren.“

Innovationsforscher Oliver Falck (ifo Institut) weist auf einen weiteren Punkt hin: „Wenn man weiß wie die Zukunft aussieht, dann kann man den Weg dorthin natürlich mit Verboten pflastern.“ Doch die Zukunft ist bekanntlich unbekannt, nur mancher Politiker glaube sie zu kennen, so Falck. Wenn sich die Dinge in der Praxis dann doch anders entwickeln, verbaue man sich mit Verboten Optionen. Er wisse zum Beispiel nicht, ob die Quasi-Festlegung auf Elektroautos richtig sei oder am Ende doch die Brennstoffzelle oder eine andere Technologie besser sei. Falck veröffentlichte am Montag eine internationale Überblicksstudie dazu, wodurch Innovationen erfolgreich angekurbelt werden. Dabei ging es nicht um Verbote – sondern um steuerliche Anreize für Unternehmen.