Neue Kassenbon-Pflicht : „Werft die Bons in den Briefkasten des Finanzamts“

„Und das ist der berühmte Bon?“, fragt der Kunde, der sich gerade ein Brötchen gekauft hat. „Wollen Sie den haben?“, antwortet die Verkäuferin. „Ne, den können Sie behalten“, meint der Kunde. „So geht das schon den ganzen Tag“, schimpft die Verkäuferin bei Kröger’s Brötchen im Frankfurter Nordend. „Total daneben, völlig unnötig“, findet ihre Kollegin die neue Bonpflicht. Eine andere pflichtet bei: „Was bringt das? Niemand versteht das, selbst die Stammkunden sind genervt.“

Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland die Bonpflicht. Einzelhändler müssen nun für jeden Verkaufsvorgang einen Kassenbon auszudrucken. Vor allem die Bäcker regen sich auf, schließlich haben sie viele kleine Transaktionen – und damit nun auch viele kleine Kassenbons. Beschlossen wurde die Regelung schon Ende 2016, unter der Ägide des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble (CDU). Drei Jahre interessierte das sogenannte Kassengesetz, das Steuerhinterziehung eindämmen soll, kaum jemanden.

Doch jetzt, da es ernst wird, ist die Diskussion voll entbrannt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in einem Brief vor „einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie“. Zudem werde die Umwelt belastet, weil die Bons häufig auf Thermopapier ausgedruckt werden – und sogleich im Müll landen. Doch Scholz bleibt bislang hart, es gehe schließlich um Umsatzsteuerbetrug in Milliardenhöhe, und außerdem sei die Bonpflicht in Ländern wie Österreich, Italien und Portugal auch kein Problem.

Post für die Finanzämter

Seine Haltung könnte den Finanzämtern bald ungebetene Post bescheren. Ein Aufruf einer Bäckerei in Baden-Württemberg sorgte Ende Dezember für Aufsehen. Die Kunden sollten die Bons aufheben, hieß es darin: „Wenn Sie genügend Bons angesammelt haben, stecken Sie diese doch bitte bei einem Abendspaziergang einfach in den Briefkasten des örtlichen Finanzamtes.“ Dann könnten sich die mit dem Müll beschäftigen, die ihn in Auftrag gegeben hätten.

Unter Bäckereien findet die Idee nun einige Nachahmer. Cornelia Bemelmann, Geschäftsführerin von Kröger’s Brötchen, arbeitet gerade an einem Aushang für ihre 13 Filialen: „Wir machen einen Aufruf an die Kunden, die sollen die Bons sammeln und dem Finanzamt in den Briefkasten werfen“, echauffiert sie sich. Die Bons seien beschichtet und dürften deshalb nicht im Papiermüll entsorgt werden, sagt sie. Ein weiterer Frankfurter Bäcker, der namentlich nicht genannt werden will, wird noch deutlicher: „Das ist der größte Schrott, der größte Quatsch.“ Er will die Bons sogar selbst sammeln und dann ans Finanzministerium schicken.

„Kann in den Müll“

Auch die Wirtschaftsverbände lassen nicht locker. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HDE, kritisierte am Donnerstag: „Die Kassenbonpflicht ist überflüssig, teuer und umweltschädlich.“ Mehr als zwei Millionen Kilometer zusätzliche Kassenbons müssten allein in diesem Jahr wegen der Regelung ausgedruckt werden. Denn nicht nur die Ausdruckpflicht sei neu. Weil nun mehr Informationen auf dem Kassenzettel stehen müssten, würde dieser im Schnitt 15 Zentimeter länger.

Aus Sicht des Verbands eine komplett überflüssige Regelung: „Denn das Kassengesetz sieht außer der Bonpflicht auch die Einführung einer technischen Sicherheitseinrichtung in den Kassen vor. Das stellt bereits sicher, dass nichts am Fiskus vorbei über die Ladentheke geht“, sagt Genth. Den Kampf gegen Steuerhinterziehung unterstützt der Verband ausdrücklich.

Auch der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH), der unter anderem die Interessen der Bäcker und Metzger vertritt, kritisiert die Bonpflicht als das genaue Gegenteil von Bürokratieabbau und Umweltschutz. Dass die Bundesregierung darauf verweist, die Händler könnten die Belege auch per E-Mail an die Kunden schicken, tröstet die Branche kaum: Welcher Kunde will schon beim schnellen Einkauf beim Bäcker seine E-Mail-Adresse ins Display tippen?

Nach Ansicht von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer belasten die Kosten für neue Kassensysteme die Betriebe schon genug. „Selbst die Aufrüstung mit Installation vor Ort schlägt leicht mal mit rund 1000 Euro zu Buche“, rechnet er vor. „Ganz zu schweigen von den notwendigen Investitionen, wenn neue Kassen angeschafft werden müssen.“ Der CDU-Wirtschaftsrat plädiert dafür, zumindest für Beträge unter 5 Euro die Bonpflicht wieder abzuschaffen.

Bei Kröger’s Brötchen im Frankfurter Nordend wandert derweil der nächste Bon in den Eimer unter der Kasse. „Kann in den Müll“, sagt der Kunde. „Wie die anderen auch“, murmelt die Verkäuferin. Es ist gerade mal Mittag, da ist der Mülleimer der Bäckerei schon fast voll.