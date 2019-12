Weltbäcker des Jahres : „Brot war noch nie so sexy wie heute!“

Bäcker Jochen Baier hat sich eine teure Backstube in Herrenberg gebaut. Im Interview erzählt er, warum es so wenige Lehrlinge in seinem Beruf gibt – und weshalb so viele Bäckereien verschwinden.

Herr Baier, wann sind Sie denn heute früh aufgestanden?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ganz entspannt. Ich stehe nicht mehr frühmorgens in der Backstube. Ich habe alles, was man als Bäcker nicht gebrauchen kann: Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen, das ist natürlich eine Qual. Am Anfang ist es dennoch nicht anders gegangen, da stand ich Tag für Tag und Nacht für Nacht in der Backstube. Ich habe sehr gute Mitarbeiter, und so kann ich mich heute mehr um die Zukunft des Betriebs kümmern.

Sie sind der Weltbäcker des Jahres 2018, Gründungsmitglied der deutschen Bäckernationalmannschaft und backen gar nicht?

Nicht ganz. Im Alltag habe ich 25 Mitarbeiter in der Backstube, die abwechselnd fast rund um die Uhr für unsere drei Geschäfte backen. Das war für den Betrieb und für meine Gesundheit ein Segen. Ich stehe jeden Tag in der Backstube, aber nicht mehr als Bäcker, sondern mehr als Dirigent. Ich achte darauf, dass alles zusammenpasst.

Warum sind Sie Bäcker geworden?

Ich wollte gar nicht! Meine Eltern hatten schon eine Lehrstelle bei einem Kollegen ausgesucht. Aber ich habe gesagt: Ich werde Banker, die haben mich immer fasziniert, weil sie toll angezogen waren, immer ausgeschlafen waren und saubere Finger hatten. Heute bin ich froh, Bäcker und nicht Banker zu sein. Aus Protest habe ich damals Konditor gelernt und war am Ende bester Auszubildender Deutschlands.

Glückwunsch! Aber die Familie ließ nicht locker, oder?

Als ich geboren wurde, wurde schon ein Gedicht verfasst: „Hurra, der Nachfolger ist da.“ Man könnte schon von einem gewissen Druck reden. Meine Familie backt schließlich seit 1835 in Herrenberg in der Altstadt. Jedenfalls habe ich nach der Konditorausbildung den Wunsch meiner Eltern erfüllt und noch Bäcker gelernt. Da wurde ich wieder bester Auszubildender Deutschlands. Also zweimal deutscher Meister, das gab es vorher nicht und hinterher auch nicht.

Also haben Sie doch die Familientradition weitergeführt?

Als ich den Betrieb 1998 übernommen habe, war das schwer. Ich wollte einen Computer kaufen. Da hat mir mein Steuerberater gezeigt, dass der Gewinn dafür nicht ausreicht. Bis dahin dachte ich, dass der Laden super läuft. Aber der Druck durch die Filialbäcker und den Handel ist immer größer geworden. Mein Vater hat gemerkt, wie ihm die Kraft ausgegangen ist. Lange waren wir unangefochten Platzhirsch, dann kamen neue Mitspieler. Tankstellen und Supermärkte hatten laufend warme aufgebackene Brezeln.

Warum gehen die Kunden dahin?

Vermutlich aus Bequemlichkeit. Es gibt viele intelligente Menschen, die sich nach dem kleinen Bäcker nebenan sehnen, aber im Supermarkt ihr Brot kaufen. So geht dem Handwerksbäcker täglich Umsatz verloren, auch wenn er leidenschaftlich seine Brote knetet, formt und backt. Er verliert dennoch Kunden und damit seine Existenz.

Wie lange hält sich die deutsche Brotkultur noch, die Weltkulturerbe ist?

Brot war noch nie so sexy wie heute. Aber es vergeht kein Tag, an dem nicht eine Bäckerei dichtmacht. Wir sind noch 10 000 Bäckereien in Deutschland. Als ich vor 30 Jahren mit meiner Ausbildung angefangen habe, waren wir 35 000 Betriebe. Der Markt wird sich noch weiter in Richtung Industriebrot verändern. Ungefähr 8000 der besten Handwerksbäcker dürften überleben.

Auch große Bäckereien melden Insolvenz an. Wie ernst ist die Lage?