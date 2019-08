Wenig Bewerber : Schulleiter dringend gesucht

Back to School: In acht Bundesländern fängt die Schule wieder an – und Deutschland gehen die Rektoren aus. Am schlimmsten steht es um die Grundschulen. Besserung ist nicht in Sicht. Welche Regionen sind besonders betroffen?

Diese Woche geht es wieder los. In acht Bundesländern fängt nach den Sommerferien die Schule an, mehrere hunderttausend Sechsjährige werden eingeschult, und Zehntausende Fünftklässler schnuppern zum ersten Mal die Luft der weiterführenden Schule. Ein neuer Lebensabschnitt für die Kinder, ein wichtiger Termin für die Schulen: die perfekte Gelegenheit, um ein Wir-Gefühl zu schaffen, um die eigenen Ziele und Ansprüche zu formulieren, um zu Beginn des neuen Schuljahrs Lehrer, Eltern und Schüler gleichermaßen zu motivieren. Kurzum: Es ist, quer durch die Republik, der große Tag der Schulleiter.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Dumm nur, dass viele Schulen in Deutschland zurzeit überhaupt keinen Schulleiter haben. Die Stellen sind vakant, zum Teil schon seit Jahren, weil es entweder überhaupt keine oder keine geeigneten Bewerber gibt. Besonders schlimm steht es um die Grundschulen. Fast jede zehnte ist in manchen Bundesländern nach einer Umfrage der F.A.S. betroffen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo 250 von rund 2700 Grundschulleiterstellen offen sind. In Sachsen-Anhalt sind es 44 von knapp 450. In Bayern, wo nur 30 Leitungsstellen offiziell unbesetzt sind, leiten rund 500 Chefs von Grund- und Mittelschulen nicht nur ihre eigene, sondern zugleich noch eine zweite oder dritte Schule; das kaschiert den Mangel, der auch dort herrscht.

Manchmal dauert die Vakanz nur ein paar Monate. Aber es mehren sich die Fälle, in denen Schulen deutlich länger ohne Leitung auskommen müssen. In Schüttorf zum Beispiel, tief im Westen von Niedersachsen gelegen, sucht die katholische Grundschule seit Oktober 2011 einen neuen Chef. Fast dreißig Ausschreibungen blieben fruchtlos; zwei Lehrerinnen teilen sich zurzeit kommissarisch die Aufgabe. In Amelgatzen, einem 450-Einwohner-Dörfchen südlich von Hameln, gibt sich der Bürgermeister dagegen erleichtert: „Wir hatten Glück, ein junger Lehrer wollte von einer ostfriesischen Insel zurück aufs Festland und suchte genau so eine kleine Schule wie unsere.“ Vorher war die Chefstelle sieben Jahre lang nicht besetzt.

Ein echter Traumjob?

Wie konnte es so weit kommen? Warum wollen nur noch so wenige Lehrer Schuldirektor werden? Karrieretechnisch ist der Posten für sie doch nach wie vor das Höchste der Gefühle. Auch das Ansehen in der Gesellschaft ist noch einigermaßen intakt. Schaut man sich auf dem alljährlichen Schulleiterkongress um, dann wirkt das Idealbild vom Direktor wie eine Kreuzung aus Superheld und Spitzenmanager. Dort treten Shaolin-Mönche auf, Geheimdienstprofis, Unternehmensberater und Kampfsportler, um über Willenskraft, 007-Techniken und übermenschliche Leistungen zu referieren. Das hört sich aufregend an, nach einem echten Traumjob, noch dazu mit der Sicherheit der Verbeamtung.

Fragt man indes Schulleiter und solche Lehrer, die für eine Beförderung in Frage kommen, dreht sich das Bild schnell. Die Aufgaben haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren vervielfältigt: Inklusion und Integration, Digitalisierung und Datenschutz, diese Stichworte fallen in den Gesprächen immer wieder. Schulleiter haben heute außerdem deutlich mehr Entscheidungsfreiheit als damals, weil die Schulen selbständiger werden sollen. Das ist der richtige Weg, um sie besser zu machen. Nur dass mit dieser inhaltlichen Aufwertung und der gestiegenen Verantwortung weder die Arbeitsbedingungen noch die Bezahlung der Schulleiter Schritt gehalten haben. Dafür bekommen die Schulbehörden und Kultusministerien jetzt bei der Suche nach Führungskräften die Rechnung. Dass sie sich bei der Prognose der Schülerzahlen und damit auch des Einstellungsbedarfs vertan haben, erschwert die Sache zusätzlich.