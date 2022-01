So wenige wie noch nie : Autozulassungen sinken in Europa um 23 Prozent

Die Folgen des Chipmangels haben zu rekordniedrigen Autoverkäufen in Europa geführt. In der gesamten EU wurden im Dezember nur knapp 800.000 Autos neu zugelassen, wie der Autoherstellerverband ACEA in Brüssel mitteilte. Das ist ein Minus von 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es war bereits der sechste Rückgang in Folge.

Die größten Märkte verzeichneten allesamt prozentual zweistellige Verluste, in Deutschland fielen die Neuzulassungen um mehr als ein Viertel. Unter den Herstellern hatte vor allem der VW-Konzern zu kämpfen, dessen Stammmarken-Verkäufe im Dezember um rund 40 Prozent einbrach.

Nur BMW mit kleinem Plus

Insgesamt sind in der Europäischen Union damit im vergangenen Jahr 2021 noch weniger neue Autos zugelassen worden als auf dem Niedrigniveau des Corona-Jahres 2020 – die Zahl der Neuzulassungen sank um 2,4 Prozent auf 9,7 Millionen Autos. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021 belastete der weltweite Mangel an Mikrochips die Autobauer schwer, als bei zahlreichen Herstellern die Produktion zeitweise ins Stocken geriet.

Auf Jahressicht verzeichnete unter den deutschen Herstellern nur BMW bei den Neuzulassungen ein kleines Plus von 1,5 Prozent. Der deutsche Marktführer Volkswagen musste moderate Einbußen hinnehmen, Daimler rutschte um 12,4 Prozent ins Minus.

Unter den vier größten Märkten innerhalb der EU entwickelte sich indes nur Deutschland schlechter, die Neuzulassungen fielen hierzulande um rund 10 Prozent. In Spanien und Frankreich legten sie immerhin leicht zu, in Italien sogar um 5,5 Prozent. Insgesamt wurden in der EU 3,3 Millionen Fahrzeuge weniger zugelassen als im Vor-Corona-Jahr 2019.