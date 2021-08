Autoland im Wandel : Das sind Deutschlands Problemzonen

Wer die Kraft der ­alten Industrie in Deutsch­­land spüren will, der fährt am besten auf eine Autobahn in Duisburg. Über die Berliner Brücke zum Beispiel, die A 59. Hier rauchen ringsum noch die Schlote, brennen die Hochöfen. Und der weltgrößte Binnenhafen zeigt seine ganze Dimension. Es sind die Überbleibsel von Branchen, die uns einst reich gemacht haben. Heute überwiegen an den Autobahnen im Ruhrgebiet die braunen Hinweisschilder auf stillgelegte Bergwerke wie die Zeche Zollern. Es gibt die Route der Industriekultur, der „wichtigsten und touristisch attraktivsten“ Industriedenkmäler.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Kein Wunder, dass sich Winfried ­Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident des Autolandes Baden-Württemberg, das Ruhrgebiet als Beispiel heraussucht, wenn er zur Eile mahnt. „Ich habe keine Lust, dass wir das neue Ruhrgebiet werden“, sagt Kretschmann. Der wirtschaftliche Erfolg seines Bundeslands hängt am Erfolg der Autoindustrie, so deutlich wie im Südwesten ist das höchstens noch im VW-Land Niedersachsen der Fall. So wie Kohle und Stahl einst aus Nordrhein-Westfalen und aus dem Saarland kamen, sind die Autos eben aus den Fabriken von Daimler und Porsche in Baden-Württemberg. Aber nicht nur das. Auch wichtige Teile für alle Autohersteller der Welt kommen von Zulieferern aus Schwaben und Baden.