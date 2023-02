„Die deutsche Autoindustrie wird es so in 20 bis 30 Jahren nicht mehr geben“

Arbeitsmarkt : „Die deutsche Autoindustrie wird es so in 20 bis 30 Jahren nicht mehr geben“

Herr Dustmann, die ganz Welt redet gerade über ChatGPT und darüber, dass diese Künstliche Intelligenz den Menschen viele Aufgaben abnehmen kann. Wird diese Innovation schon bald unser Fachkräfteproblem lösen?

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge

Sie kann viele Probleme lösen, aber das eher nicht. Denn trotz aller beeindruckenden Fortschritte schafft diese Technologie noch lange nicht, was Menschen in gut organisierten Arbeitsprozessen leisten – vor allem nicht deren Kreativität, die wesentlich aus Teambildung und Interaktion am Arbeitsplatz entsteht. Künstliche Intelligenz kann riesige Mengen von Information verarbeiten und verknüpfen. Aber an die Fähigkeit von Menschen, Dinge zu beurteilen und zu entscheiden, reicht sie bisher nicht heran.