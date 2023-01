Sorgen statt E-Autos : Ein Autogipfel, der vielleicht keiner ist

Was zu Beginn des Jahres salopp als „Autogipfel im Kanzleramt“ für den Dienstag, 10. Januar, angekündigt worden war, soll nun offenbar nach den Vorstellungen der Regierung kein Termin zu den Nöten der Autoindustrie werden, sondern ein Forum unter dem Titel „Strategieplattform der Transformation der Automobil- und Mobilitätsbranche“. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören ist, beginnt die Tagesordnung daher nicht mit Konjunktursorgen der Autobranche, Rückgang von Bestellungen und trüben Aussichten für den Absatz von E-Autos. Vielmehr setzt die Regierung auf der Tagesordnung ihre Prioritäten, und damit stehen Klima und Umweltschutz obenan. Danach folgen offenbar die Punkte „Smartcar“, also vernetztes und kontrolliertes Fahren, schließlich „vernetzte Mobilität“ und dann die „Resilienz der Lieferketten“.

BMW-Chef Oliver Zipse hatte sich am Donnerstagabend in einem ARD-Interview von der Elektronikmesse CES in Las Vegas noch enthusiastisch gezeigt über die Möglichkeiten einer Aussprache bei dem Termin, den er offenbar als Autogipfel verstand. Zipse sagte: „Wir begrüßen es, dass so ein Treffen überhaupt stattfindet. Die Autoindustrie ist neben der Chemieindustrie die größte volkswirtschaftliche Kraft der Industrie in Deutschland, und man muss sehen, was wir perspektivisch tun, bezüglich Rohstoffabhängigkeiten, Wettbewerbsfähigkeit, auch bezüglich Wettbewerbsvorteilen, die die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb heute hat.“ Die Transformation für die Zukunft müsse die Industrie alleine und ohne Hilfe des Staates schaffen, sagte Zipse. Ganz anders sehe es bei den Rahmenbedingungen aus.

Gerät die Branche in die Defensive?

Beim Blick auf Tagesordnung und Teilnehmerliste des „Transformations- und Mobilitätsgipfels“ im Kanzleramt könnte es aber durchaus möglich sein, dass die Autobranche gar nicht dazu kommt, ihre Forderungen zu stellen, sondern dass sie vielmehr in die Defensive gerät. Zu den Teilnehmern gehören neben Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing auch Umweltministerin Steffi Lemke, die Autogegner von Agora Verkehrswende, das Institut für Energieoptimierung ETA sowie das Bündnis für sozialverträgliche Mobilitätswende.

Daher könnte die Diskussion in sehr unterschiedliche Richtungen laufen. Denn von den Umweltorganisationen und Klimaschützern wird moniert, dass es dem Verkehrssektor nicht gelungen sei, die vorgegebenen Ziele einer Verringerung des CO 2 -Ausstoßes zu erreichen. Dem deutschen Transportsektor gelang es bisher immerhin, die Emissionen konstant zu halten, während sich beim internationalen Vergleich außerhalb Deutschlands starke Steigerungen ablesen lassen.

Die von der Autobranche gewünschten verbesserten Rahmenbedingungen für eine Reduzierung der CO 2 -Emissionen können nur indirekt bei den Tagesordnungspunkten Klima und Umweltschutz zum Zuge kommen. Die Autoindustrie wünscht sich etwa mehr Chancen für nachhaltig erzeugte E-Fuels, die auch Verbrennerautos klimafreundlicher ma­chen können, oder einen schnelleren Ausbau des Ladenetzes. Das besteht derzeit aus knapp 12.000 öffentlichen Schnellladesäulen für Pkw, während für Lkw noch so gut wie keine spezifischen Ladesäulen bereitstehen.

Kritik schon vor der Veranstaltung

Unter den nach der bisherigen Einladungsliste knapp 40 Teilnehmern des Gipfels ist die Autoindustrie eine Minderheit, wenn auch relativ breit vertreten, mit den Chefs der fünf deutschen Autobauer sowie des Lkw-Herstellers Daimler Truck sowie den Vorsitzenden des jeweiligen Gesamtbetriebsrates. Zu diesem Dutzend Industrievertretern kommt noch die Vorsitzende des Verbandes der deutschen Autoindustrie (VDA), Hildegard Müller, daneben auch der ADAC als Vertreter der Interessen der Autofahrer.

Eingeladen wurden zwar Vertreter des europäischen Batterieherstellers Northvolt, der mittlerweile seine Pläne für eine Fabrik in Schleswig-Holstein wieder infrage gestellt hat, sowie der deutsche Chiphersteller Infineon. Die derzeit besonders leidende und besonders von der Wende zur den E-Antrieben betroffene Zulieferbranche ist dagegen kaum vertreten. Für sie spricht alleine der Getriebehersteller ZF und dessen Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates.

Teilnehmerliste als auch Themensetzung führten schon vor dem Gipfel zu Kritik. Der Interessenverband „Allianz pro Schiene“ und mehrere Fahrrad-Verbände kritisierten, dass es beim Treffen zwar „auf dem Papier“ um die Transformation der Mobilitätswirtschaft gehe, aber fast ausschließlich Vertreter der Automobilbranche eingeladen seien. „Dies steht für ein völlig veraltetes Mobilitätsverständnis, das erneut die Klimaziele im Verkehrssektor gefährdet“, betonten die Verbände in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie fordern von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Verkehrswende „als Ganzes anzugehen und zur Chefsache zu machen“.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit räumte ein, dass der Schwerpunkt am Dienstag tatsächlich auf der Autobranche liege, betonte aber, dass das Format nicht dem eines Autogipfels entspreche. Es handele sich lediglich um den Auftakt einer ganzen Reihe, die sich später ebenfalls mit der Schiene und anderen Verkehrsträgern beschäftigen werde.

Auch die Baubranche fühlt sich jedoch übergangen. Ohne einen massiven Investitionspakt in Form der im Koalitionsvertrag versprochenen Investitionsoffensive werde es weder mit dem Hochleistungsnetz bei der Deutschen Bahn etwas noch mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur. Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, wieso der Bau beim Mobilitätsgipfel des Bundeskanzlers keine Rolle spiele, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. „Die Infrastruktur ist die Grundlage für die Mobilitätswende, und wir bauen diese Wende.“

Der vom Kanzleramt eingeladene Kreis zur Transformation der Autobranche und Mobilität soll sich offenbar künftig in regelmäßigen Abständen treffen. Für die erste Zusammenkunft werden noch keine Beschlüsse erwartet.