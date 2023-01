Autogipfel mit Kanzler Scholz : Ein Bremsblock für die Elektroauto-Wende

Aktualisiert am

Bundesverkehrsminister Wissing sieht keinen Mangel an Ladesäulen für Elektroautos. Liegt der Ball jetzt bei Bundeswirtschaftsminister Habeck? Das Fazit eines Gipfeltreffens.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag auf dem ersten Spitzentreffen zur Transformation der Mobilitätsbranche mit Automanagern sowie mit Vertretern von Gewerkschaften, Verbänden und der Wissenschaft darüber gesprochen, wie im Verkehrssektor Klimaneu­tralität erreicht werden könne und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland erhalten werden könnten. Das hat am Dienstagabend Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt.

Im Mittelpunkt des ersten Gesprächs im neuen Format einer „Strategieplattform“ hätten der Klima- und Umweltschutz, die Digitalisierung von Fahrzeugen, eine vernetzte Mobilität sowie die Resilienz von Lieferketten gestanden. An dem Treffen nahmen zudem fünf Bundesminister teil, darunter Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sowie Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD).