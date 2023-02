Ausnahmsweise zeigen sich zwei politische Gegner in der Berliner Regierungskoalition einmal einig: Während üblicherweise dem von der FDP kommenden Bundesverkehrsminister Volker Wissing Nähe zu den Positionen der Autoindustrie unterstellt wird, äußert nun auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke mit ihrer Kritik an den EU-Plänen für einen Euro-7-Abgasstandard Verständnis für die Sorgen der Autohersteller: „Insbesondere die von der EU-Kommission vorgesehenen, ex­trem kurzen Einführungsfristen sehen wir kritisch“, sagte Lemke in einem Gespräch mit der „Stuttgarter Zeitung“.

Der Verband der deutschen Autoindustrie VDA verbreitete ebenfalls am Donnerstag Alarmstimmung mit einer Stellungnahme zu den Plänen der EU-Kommission für den künftigen Euro-7-Standard. Grundsätzlich stehe die Autoindustrie entschlossen hinter dem Ziel, die Luftqualität und die Gesundheit in den Städten zu verbessern, und die Eurostandards seien dafür „ein grundsätzlich wirksames Instrument“. Doch schon der Zeitplan der EU-Kommission sorgt für Aufregung, denn er enthält nach Einschätzung des VDA „unrealistische Zeithorizonte“. Mindestens bis Ende 2023 werde das europäische Gesetzgebungsverfahren dauern, dann verwende die Verwaltung regelmäßig ein Jahr für die Ausführungsbestimmungen.

Den Autoherstellern blieben dann gut sechs Monate Zeit, die auf die Regeln abgestimmten Abgasreinigungsanlagen zu entwickeln. Normalerweise brauche man dafür drei Jahre, einschließlich eines ersten Testzyklus über Sommer und Winter, danach Nachbesserungen und neue Testreihen. Zusätzlich erwartet die EU-Kommission, dass ab Juli 2025 nicht nur neue Modelle, sondern alle in Produktion befindlichen Modelle sofort nach dem neuen Standard ausgerüstet und auch mit neuer Typgenehmigung homologiert werden. In den Einrichtungen für die Zertifizierung seien damit Engpässe absehbar und womöglich Produktionsstopps für einzelne Modelle, heißt es aus dem Umfeld der Autoindustrie.

Deutsche Umwelthilfe kritisiert Lemke

Die in vielen Prozessen gegen Autohersteller engagierte Deutsche Umwelthilfe hält von den Bedenken nichts. „Eine Verschiebung des Einsatztermins von Euro 7 kommt mit uns nicht infrage“, sagt Geschäftsführer Jürgen Resch gegenüber der F.A.Z. „Die technischen Möglichkeiten zur umfassenden Abgasreinigung sind alle fertig entwickelt und müssen endlich auch für alle in Europa verkauften Dieselfahrzeuge eingesetzt werden.“ Auch Umweltministerin Lemke kommt in den Äußerungen des DUH-Geschäftsführers nicht ungeschoren davon: „Umweltministerin Lemke ist im Bundeskabinett für die Luftreinhaltung verantwortlich“, sagt Resch. „Ich erwarte von ihr einen Einsatz für die saubere Luft und damit schnellstmögliches Inkrafttreten strenger Euro-7-Abgasstandards. Nur so ist es möglich, die von der EU geforderte Halbierung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid in der Atemluft unserer Städte zu erreichen.“

Weiterer Streitpunkt sind die Testbedingungen für Autos nach Euro-7-Standard. Aus der Perspektive der Autoindus­trie besteht die einschneidendste Veränderung zwischen dem bisherigen Euro-6-Standard und dem Entwurf für Euro 7 in Umständen, die nur indirekt erwähnt werden. Bisher waren für Abgastests genaue Konditionen für Umwelttemperatur, Belastungen durch Vollgas, Beladung oder Einsatz in den Bergen vorgeschrieben. Anstelle dieser bisherigen „Testrandbedingungen“ heißt es im Kommissionsentwurf zu den Testbedingungen nun einfach nur „alle“. Ins Gewicht fällt damit auch ein Start mit Vollgas bei Temperaturen unter null Grad oder ein Vollgaseinsatz an einer Steigung in den Bergen bei extremen Sommertemperaturen.

Die Autoindustrie sagt, solche Konditionen führten zu höheren Preisen und Zurückhaltung der Käufer gegenüber neuer Technik. Sinnvoller sei es, die Testbedingungen konstant zu lassen und die Grenzwerte für häufige Alltagssituationen gegenüber dem Kommissionsvorschlag zu senken. Jürgen Resch entgegnet, dass bei modernen Dieselmotoren bei ausgeschalteter Reinigungsanlage die Stickstoffemissionen besonders hoch seien. „Jedes neue Auto muss in allen Betriebszuständen, gerade auch bei Vollgas, eine voll funktionierende Abgasreinigung haben und die Grenzwerte einhalten. Das gilt auch für Bergauffahrten, Fahrten mit Anhänger und bei starker Beschleunigung.“ das koste je Auto nur einige Hundert Euro, sagt Resch. „Dort wo wir können, werden wir die Randbedingungen auch austesten.“