Deutschen Autoherstellern laufen in China die Kunden davon. Das liegt an Unternehmern wie William Li: Sein Start-up Nio verkauft dort mehr Elektroautos als Mercedes und Co. Die Geschichte eines Aufsteigers.

Nio-Gründer William Li, 48, in einem Showroom in Shanghai. Bild: Bloomberg

Li Bin war zehn Jahre alt, als der Fortschritt vor seiner Haustür ankam. In dem Bauerndorf in der ostchinesischen Provinz Anhui, in dem der kleine Bin lebte, wurde die erste Straße asphaltiert. Es war Mitte der Achtzigerjahre, und bis es in seinem Heimatort auch elektrischen Strom geben sollte, würden noch weitere drei Jahre vergehen.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Junge war damals eines von vielen Millionen „zurückgelassener Kinder“. So werden in China Söhne und Töchter genannt, die auf dem Land ohne ihre Eltern leben, die in die Stadt gezogen sind und dort Geld für den Familienunterhalt verdienen. Sein Vater, ein Ingenieur, arbeitete in der Millionenstadt Nanjing, seine Mutter verdingte sich dort als Fabrikarbeiterin.