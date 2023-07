In Brasilien ist die Rolle von Volkswagen während der Militärdiktatur höchst umstritten. Nun eckt der Konzern aus Wolfsburg in dem Land mit einem Werbefilm abermals an.

Eine Frau fährt in ihrem VW dem Sonnenuntergang entgegen. Dabei singt sie voller Freude ein Lied. Sie strahlt eine Begeisterung aus, die ansteckend wirkt. Am Ende des gut zweiminütigen Spots wird in portugiesischer Sprache ein Schriftzug eingeblendet: „Volkswagen – Erfolg über Generationen hinweg.“

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Werbespot, mit dem das Unternehmen gerade sein 70-jähriges Bestehen in Brasilien feiert, wirkt für ausländische Betrachter völlig harmlos. Doch im größten Land Südamerikas erregt er zurzeit die Gemüter.

Denn die Frau aus dem Clip ist nicht irgendwer. Es handelt sich um Elis Regina, eine der berühmtesten Sängerinnen Brasiliens. In ihrem Heimatland nannte man sie Königin der „Música Popular Brasileira“, das ist eine sehr brasilianische Variante von Popmusik, die traditionelle Elemente mit neuen Einflüssen verbindet.

Über den Spot lässt sich trefflich streiten

Das Pikante an der Darstellung in dem Werbespot ist: Die Sängerin ist bereits seit 40 Jahren tot, sie starb 1982. Für den Werbespot hat sie der Autokonzern mit Hilfe Künstlicher Intelligenz wiederbelebt. Das Einverständnis dazu gab ihre Tochter Maria Rita, ebenfalls eine bekannte brasilianische Sängerin, die auch im Video auftaucht.

Es ist zu vermuten, dass sie von Volkswagen eine stattliche Summe für diesen Auftritt erhalten haben dürfte. Allein über die Konsequenzen, die Künstliche Intelligenz für den Umgang mit Verstorbenen hat, ließe sich anhand des Werbespots schon trefflich streiten.

Doch die VW-Werbung ist noch aus einem anderen Grund bei den Zuschauern umstritten. Die künstliche Version von Elis Regina singt in dem Spot nämlich einen ihrer größten Hits: das Lied „Como Nossos Pais“ („Wie unsere Eltern“) aus der Feder des brasilianischen Komponisten Belchior aus dem Jahr 1976. Das Lied gilt als eine subtile Kritik an der brasilianischen Militärdiktatur, unter der das Land bis 1985 litt.

Mehr zum Thema 1/

Dass ausgerechnet VW dieses besondere Lied in einem Werbespot verwendet, kritisieren nicht wenige Brasilianer in den sozialen Netzwerken als eine Zumutung. Denn VW hat in Zeiten der Diktatur mit der Militärjunta kollaboriert. So sollen Mitarbeiter damals auf dem Konzerngelände in São Paulo politischer Verfolgung ausgesetzt gewesen sein.

Im Jahr 2020 hatte die brasilianische Volkswagen-Tochter sich in einem Vergleich bereiterklärt, insgesamt 36 Millionen Reais (rund 5,5 Millionen Euro) an Entschädigung für ehemalige VW-Arbeiter zu zahlen. Als umso unangenehmer empfinden es viele Betroffene darum, dass VW nun ausgerechnet mit dem Song von Elis Regina sein 70-jähriges Jubiläum in Brasilien feiert. Vom Volkswagen-Konzern war zunächst keine Stellungnahme zu den Vorgängen zu erhalten.