Weniger LKW-Verkehr : Autobahnbetreiber A1 trägt das volle Geschäftsrisiko

Der Autobahnbetreiber A1 mobil ist auch in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle mit seiner Klage über 778 Millionen Euro gegen den Bund gescheitert. Eine Nachzahlung in dieser Höhe fordert das Unternehmen aus Niedersachsen, das den früher als „Hansalinie“ bekannten Abschnitt der Bundesautobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen betreibt, vom Bund, weil die Einnahmen aus der Maut erheblich geringer ausfallen als erwartet. A1 mobil hatte mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen gerechnet.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der 13. Senat des OLG wies am Dienstag die Berufung der Betreibergesellschaft gegen den Bund, dem offiziellen Eigentümer der Bundesautobahnen, zurück. Mit der Klage hatte A1 mobil eine nachträgliche Anpassung des 2008 abgeschlossenen Konzessionsvertrags und damit eine höhere Maut-Vergütung sowie einen Schadenersatz gefordert. Wie schon in erster Instanz das Landgericht Hannover wies nun auch der Zivilsenat in Celle die Klage ab. „Die A1 mobil habe das Verkehrsmengenrisiko ausschließlich und unbegrenzt übernommen“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

A1 mobil übernahm Risiken

Beiden Parteien sei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bewusst gewesen, dass sich die Höhe der Vergütung für A1 mobil maßgeblich vom Verkehrsaufkommen bestimmt werde. Dieses Risiko habe die Betreiberin laut Vertrag selbst übernommen, erklärte der Senat. Die Parteien hätten eine mögliche denkbare Begrenzung, etwa eine Mindest- oder Höchstvergütung, bewusst nicht in den Konzessionsvertrag aufgenommen. Für andere Fälle, etwa bei Streckensperrungen, habe man entsprechende Vorkehrungen getroffen. Einer Gewinnmöglichkeit hätten entsprechende Verlustrisiken gegenübergestanden, und diese habe die Klägerin bewusst in Kauf genommen, begründete der Senat die Entscheidung. An den zwischen A1 mobil und Bund vereinbarten Vergütungsklauseln sei rechtlich nichts auszusetzen.

A1-mobil-Geschäftsführer Ralf Schmitz sagte, man habe zuletzt schon mit einer Bestätigung des früheren Urteils gerechnet und werde die Begründung der Richter nun gründlich prüfen. Gegen das Urteil kann A1 mobil noch Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen (Az.: 13 U 127/18).

Rückgang des LKW-Verkehrs

Das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Sittensen hatte 2008 mit dem Bund im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) einen Konzessionsvertrag über die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen. Vereinbart waren der Ausbau, Instandhaltung und Betreibung eines rund 70 Kilometer langen Teilstücks der Bundesautobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg.

Mehr zum Thema 1/

Die Vergütung orientierte sich vor allem an dem mautpflichtigen Lastkraftwagenverkehr. Deren Anteil ging allerdings schon im Folgejahr deutlich zurück und hat seitdem nur leicht wieder zugenommen. In dem Streit hatte A1 mobil argumentiert, dass es sich hierbei um ein nicht vorhersehbares Extremrisiko gehandelt habe. Den starken Einbruch im Jahr 2009 führte das Unternehmen auf die Weltwirtschaftskrise zurück.