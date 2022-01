Zugreisen in Coronazeiten : Wie lange darf der Biss ins Croissant dauern?

Am Bahnhof in Bordeaux Bild: AFP

Nicht jedes Croissant wird so heiß gegessen, wie es gebacken wird, nicht einmal in Frankreich. Manch einem ist gar ein Leben von mehr als ein paar hastigen Sekunden beschieden, etwa für die Dauer einer Zugreise. Doch wie so viele Frei- und Gewohnheiten liegt in Pandemiezeiten auch die Entscheidung darüber, wann und wie man isst, nicht mehr alleinig in der Hand des Konsumenten.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Zumindest bei jenen, deren Gesicht regelkonform eine Maske ziert. Sie gehen das Risiko ein, Aerosolen freien Lauf zu lassen, wollen sie ihren Hunger stillen. Maske oder Mahlzeit, Kontrolle oder Wonne, Apollon oder Dionysos – das ist neuerdings die Frage, vor der Reisende stehen.

Die Deutsche Bahn gestattet den Verzehr unterwegs, bittet aber darum, ihn „in üblicher Geschwindigkeit durchzuführen“ und die Maske anschließend wieder aufzusetzen. In Frankreich ist seit dieser Woche dagegen Schluss mit dem Genuss. Der Verzehr in Bus und Bahn ist nun streng reglementiert. Manch einer dachte: untersagt.

Denn so musste man Premierminister Jean Castex verstehen, als dieser nach Weihnachten zum Kampf gegen Omikron blies: „Der Verzehr von Getränken und Speisen wird im öffentlichen Verkehr verboten, einschließlich dem Fernverkehr.“ Das gelte für die Dauer von drei Wochen.

Kein Laissez-faire

Das folgende amtliche Dekret aber sprach plötzlich davon, dass nur der Verkauf von Getränken und Mahl­zeiten verboten sei – nicht aber deren Verzehr. Das finale Wort über das Croissant an Bord schien damit noch nicht gesprochen. Das rief Frankreichs Verkehrsminister Jean-Bap­tiste Djebbari auf den Plan.

Er präzisierte am Montag, dass es natürlich erlaubt sei, auf Fernreisen zu speisen. „Wenn Sie im Zug unbedingt essen oder trinken müssen, weil Sie labil sind oder einfach dieses physiologische Bedürfnis haben, können Sie Ihre Maske abnehmen“, sagte Djebbari.

Als Aufruf zum Laissez-faire wollte er seine Worte gleichwohl nicht verstehen. So ergänzte er, dass das Trinken oder Essen „schnell“ zu erfolgen habe. Danach müsse man seine Maske „sofort“ wieder aufsetzen. Was es zu vermeiden gelte, so der Minister weiter, sei der „Missbrauch“, dass eine Person ihre Maske abnimmt, „während sie mehrere Minuten oder sogar mehrere Stunden Chips isst“. Diese Phänomene seien selten. Aber sie existierten.