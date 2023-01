F.A.Z. exklusiv : ZF Friedrichshafen sucht Investor für autonomes Fahren

So stellt sich ZF den Nahverkehr in den USA künftig vor. Bild: ZF

Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen macht Ernst mit seinen autonomen Fahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehr. In den USA sollen bis „deutlich vor 2030“ mehrere Tausend Shuttles ausgeliefert werden, sagte der ZF-Manager Torsten Gollewski der F.A.Z. Die gleiche Größenordnung sei für Europa geplant, eine Gesamtzahl wollte er nicht nennen. ZF gilt mit knapp 40 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021 und 160 000 Mitarbeitern als drittgrößter Autozulieferer der Welt.

Zudem kündigte der Manager, der die Abteilung autonome Mobilitätslösungen leitet, eine Neuaufstellung des Konzerns im Bereich autonomes Fahren an. „Wir bündeln verschiedene Einheiten in einer schlagkräftigen Organisation“, sagte Gollewski, der nach eigenen Angaben die Führung der neuen Einheit übernehmen soll. Dazu zähle unter anderem das niederländische Tochterunternehmen 2Getthere, das ZF im Jahr 2019 übernommen hatte. Wie groß die Einheit wird, sagte Gollewski nicht.

Berichte aus dem Sommer, dass ZF sich von Aktivitäten im Bereich autonomes Fahren trennen wolle, wies er zurück und bezeichnete dies als Falschmeldung. Über neue Partner würde er sich aber freuen, sagte Gollewski nun der F.A.Z.: „Wir sind offen für Investoren, werden aber in der Mehrheit bleiben.“

ZF will Shuttle nicht selbst produzieren

ZF hat seine autonomen Shuttles in den vergangenen Jahren immer wieder prominent beworben. Im Jahr 2018 kündigte der Konzern, damals noch zusammen mit einem Aachener Partner, eine Jahresproduktion in fünfstelliger Höhe an. Zudem war von einer Nachfrage innerhalb von fünf bis sieben Jahren von einer Million Fahrzeugen die Rede. Bisher fahren laut Gollewski aber noch keine 100 Shuttles auf Straßen. In Rotterdam setzt der französische Transdev-Konzern die Fahrzeuge auf separaten Fahrspuren ein.

Die Pläne in den USA nannte der Manager nun „konkret“; sie hingen aber vom Partner ab. Der Traditionskonzern kooperiert mit dem US-Start-up Beep, das mit autonomen Fahrzeugen öffentlichen Nahverkehr in Städten betreibt und auch mit dem österreichisch-deutschen Autozulieferer Benteler zusammenarbeitet. ZF will die Shuttles laut Gollewski nicht selbst produzieren, sondern von einem Partner beziehen. Aufgrund der Vorgaben der Biden-Regierung brauche man in den USA einen anderen Partner als in Europa.

Die neuesten ZF-Shuttles sind nach Konzernangaben vollautonom (Level 4) und sollen nicht nur auf abgetrennten Fahrspuren, sondern auch im Mischverkehr eingesetzt werden können. Sie haben 15 Sitzplätze und bieten insgesamt 22 Personen Platz. Die rein elektrische Reichweite beträgt 130 Kilometer, die Fahrzeuge sollen zunächst maximal 40, später eventuell auch 80 Kilometer in der Stunde fahren.