Sommerferien in elf Bundesländern: Die nächste Reisewelle dürfte an diesem Wochenende beginnen. Abschnittsweise werden sich Autos auf Urlaubsrouten „nur im Schritttempo fortbewegen“ können, erwartet der ADAC.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen kann es an diesem Freitag wieder besonders voll werden. Im bevölkerungsreichsten Bundesland ist bereits gut die Hälfte der Sommerferien vorbei, und die nächsten Familien starten in den Urlaub. Erfahrungsgemäß sei das Staurisiko an Freitagnachmittagen besonders hoch, wenn Urlauber zu ihren Reisezielen bereits losführen und gleichzeitig noch zahlreiche Pendler auf den Autobahnen unterwegs seien, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein. Ein Stauchaos sei jedoch nicht zu befürchten. Als Stauschwerpunkte in NRW nannte er die A1, A2, A3 und die A40.

Der ADAC verweist außerdem auf Reisewellen auf den Autobahnen aus anderen Bundesländern. Mit dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein steige die Zahl der Bundesländer mit geschlossenen Schulen auf elf. Auch aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seien weitere Reisewellen in Richtung Küsten, Berge und in den Süden zu erwarten. Auch die Mitte und der Süden der Niederlande hätten schon schulfrei. Bundesweit seien die meisten Staus am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten, hieß es. Abschnittsweise würden sich Autos auf den Urlaubsrouten „nur im Schritttempo fortbewegen“ können, hatte der Automobilklub am Montag mitgeteilt.

Besonders voll wird es nach ADAC-Einschätzung an diesem Wochenende auf Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie in den Großräumen Hamburg und Berlin. Als Staustrecken auf der Deutschlandkarte nannte der ADAC unter anderem die A1 Bremen – Hamburg – Lübeck, die A7 Hamburg – Flensburg sowie die A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen.

Autobahn 8 wird über die Alb voll gesperrt

Wer plant, über die Autobahn 8 zu fahren, muss in den kommenden Tagen Umwege einplanen. Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen wird von Donnerstagabend bis Montagfrüh voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte. Betroffen ist die Fahrtrichtung Stuttgart. Auf der Strecke, die auch den Albabstieg einschließt, müssen Felsen gesichert und die Fahrbahndecke muss erneuert werden.

Die A8 über die Albhochfläche gilt als stark befahrene Strecke. Der Fernverkehr wird ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und die A6 umgeleitet. Verkehrsteilnehmer Richtung Stuttgart werden über Geislingen an der Steige und die Bundesstraßen 10, 313 und 466 umgeleitet. Die Autobahn GmbH appelliere, der Umleitungsbeschilderung zu folgen, um die Belastung für Anwohner so gering als möglich zu halten.

Im August müssen Reisende dann noch einmal Stau einplanen. Dann folgen zwei Teilsperrungen ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart. Betroffen sind die Wochenenden ab dem 4. und 11. August. Dann sollen aber jeweils nur einzelne Fahrstreifen gesperrt werden.

Ruhigere Routen, geeignete Reisetage einplanen

Der ADAC rät flexiblen Urlaubsreisenden, auf ruhigere Routen auszuweichen oder einen anderen Reisetag zu wählen. Geeignete Wochentage seien Dienstag bis Donnerstag.

Auch im Ausland ist wegen der Ferien mit Stau zu rechnen. Besonders gefährdet sind die Problemstrecken Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthardroute sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien kann es zu Verzögerungen kommen.