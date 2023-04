Oft führt der Ausbau von Straßen dazu, dass anschließend auch der Verkehr zunimmt. Bild: Oliver Berg/dpa

Der Bundesverkehrsminister sagt, dass mehr Autobahnen an Engpässen zu weniger Staus führen. Nach dem Koalitionsausschuss bleiben fast 1000 Kilometer, bei denen es nun schnell gehen soll. Dafür will er die Länder mit an Bord holen – also auch die Grünen.