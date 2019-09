Autoverband ringt mit sich : Wie sich der VDA nach der IAA-Krise neu aufstellen will

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) soll eine neue Führungsstruktur erhalten. Nach Informationen der F.A.Z. wird derzeit eine Neuordnung favorisiert, in der ein Hauptgeschäftsführer das Tagesgeschäft leitet. Ihm zur Seite gestellt werden soll demnach ein ehrenamtlicher Präsident, der gegebenenfalls öfter wechseln kann, etwa im Ein- oder Zweijahresrhythmus. Der bedeutende Industrieverband ist bislang stets von einem hauptamtlichen Präsidenten geführt worden, steckt jedoch in einer Identitätskrise und sucht nach dem zum Jahresende wirksam werdenden Rücktritt von Bernhard Mattes nach einer neuen Spitze.

Der Hauptgeschäftsführer müsse nicht zwangsläufig von BMW, aus dem VW-Konzern oder von Daimler kommen, er könne auch von einem Zulieferer stammen, heißt es. Ford und Opel gehören ebenfalls zu den großen Mitgliedern des Verbands, gelten aber wegen ihrer Eigentumsverhältnisse als nicht entscheidend. In jedem Fall werden von der künftigen Leitung Erfahrung im und gute Kontakte zum politischen Geschäft in Berlin und Brüssel gefordert, weil die Branche durch politische Rahmensetzung immer stärker beeinflusst wird.

Medial aufgebauschte Proteste hätten Besucher abgehalten

Unterdessen zeichnet sich auch in der Frage des künftigen Standorts der nächsten Internationalen Automobilausstellung IAA 2021, so sie denn stattfindet, eine bemerkenswerte Wende in der Meinungsbildung ab. Der VDA ist Ausrichter der IAA. Nach Berlin werde die Messe auf keinen Fall verlegt, heißt es aus gut unterrichteter Quelle, in einer derart autofeindlichen Stadt könne keine Automesse von Weltgeltung stattfinden. Ob das automatisch den Verbleib in Frankfurt am Main bedeutet, ist freilich unklar. Auch Köln wird als Ausrichtungsort diskutiert.

Allerdings hat das letzte Wochenende der gerade abgeschlossenen IAA 2019 die Beurteilung grundsätzlich und im speziellen zugunsten von Frankfurt gedreht. Am Samstag und Sonntag waren die Hallen, in denen Autos gezeigt wurden, randvoll mit Besuchern. Die Festhalle, in der Mercedes-Benz ausgestellt hat, musste wegen Überfüllung zeitweise gesperrt werden.

Das erste Wochenende mit relativ wenigen Besuchern war dadurch zwar nicht mehr auszugleichen, doch blicke man darauf nun anders als in der Hitze des Tages. Die Proteste von Klimaaktivisten seien medial aufgebauscht gewesen und hätten viele Menschen vom Besuch in Frankfurt abgehalten. Tatsächlich seien die Demonstrationen viel kleiner gewesen und die Polizei habe die Situation deeskalierend vorbildlich gelöst, heißt es aus Veranstalterkreisen. So gesehen seien die 560.000 Besucher während der zwölf Tage dauernden Ausstellung eine bessere Zahl als zunächst dargestellt und man müsse die Zukunft der Messe auch unter diesem Gesichtspunkt neu diskutieren.