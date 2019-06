Nach Urteil des EuGH : Peinliches Maut-Urteil für Deutschland

Die von der CSU mit größter Vehemenz eingeforderte Pkw-Maut diskriminiert EU-Ausländer - und die Paragrafen verstecken dieses Ziel zu schlecht, als dass ein Gericht darüber noch hinwegsehen könnte. Der Europäische Gerichtshof hat auf Klage Österreichs Deutschland attestiert, EU-Recht gebrochen zu haben. Es ist ein peinliches Urteil.

Die Idee des damaligen Verkehrsministers Alexander Dobrindt klang von Beginn an verwegen: Pkw-Maut für alle, aber die autoverrückten Deutschen bekommen steuerliche Entlastung. So tue die Maut niemandem weh, lautete die Idee, außer, nun, den Ausländern. Das Vorgehen erinnert an Unterhaltungen, die jeder Jurist von Stehpartys kennt: Laien versuchen in vermeintlich cleveren Abwandlungen - „und wie wäre der Fall, wenn...?“ - irgendwelche Paragrafen auszutricksen. Das heißt in diesem Fall: Man darf EU-Ausländer zwar nicht benachteiligen. Aber könnten das Verkehrsrecht nicht alle gleich behandeln und das Steuerrecht hintenrum den Deutschen einen Ausgleich zahlen?

Dobrindts Zaubertrick endet mit einem toten Kaninchen

Doch Recht, auch nicht das europäische, ist kein stumpfer Automat, der sich durch simple Tricks überlisten lässt. Das gilt besonders für die tief ins Europarecht gravierten Werte wie die Grundfreiheiten und das Verbot der Diskriminierung. In welchen Gesetzbüchern Regeln stehen, die in ihrer Kombination dann doch EU-Ausländer diskriminieren und die Bewegungsfreiheit in der EU einschränken, ist juristisch ziemlich egal. Dass Dobrindts Zaubertrick mit einem toten Kaninchen endet, war daher abzusehen. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte die Argumentation des Europäischen Gerichtshofs praktisch vorweggenommen.

Die einzige Überraschung war, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen eine andere Auffassung vertreten hatte. „Du sollst nicht diskriminieren“, so dramatisch hatte er seine Schlussanträge in diesem Fall begonnen. Diskriminierung bedeute aber die Ungleichbehandlung von Gleichem. Österreicher und Deutsche unterlägen aber unterschiedlichen Steuergesetzen, von Diskriminierung könne daher keine Rede sein. Es war eine brüchige Argumentation, die finanzieller Diskriminierung Tür und Tor geöffnet hätte - der FPÖ-Politiker und damalige österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer hatte schon angekündigt, die deutsche Regelung zu kopieren, wenn sie vor dem Gerichtshof bestünde.

Das Urteil bedeutet nicht zwingend, dass eine Pkw-Maut unmöglich ist. Die deutsche Regelung war den Richtern in Luxemburg aber schlicht zu plump, um glaubwürdig zu sein. Deutschland hatte nämlich ein durchaus valides Argument vorgebracht: Immerhin gehe man gerade vom „Benutzerprinzip“ auf das „Verursacherprinzip“ über, argumentierten sie. Es sollte also künftig nur zahlen, wer die Straßen auch benutzt. Wer keine Fernstraßen befährt, weil er kein Auto fährt, muss dann logischerweise in irgendeiner Weise entlastet werden.

Dieses Ziel hätte wohl auch der Europäische Gerichtshof akzeptiert. Sie glaubten Deutschland allerdings nicht, denn Dobrindts Paragrafen war ihr wahrer Zweck allzu deutlich anzusehen. Es gab keinerlei Garantien, dass der vorgebliche Ausgleichsbetrag nicht über die Kosten für die Vignette hinausgeht. Es gab auch keine Kurzzeitvignetten, die dem Nutzungsverhalten mancher Autofahrer eher entsprächen. „In Wirklichkeit”, schreiben die Richter überdeutlich, träfen die Regeln also nur ausländische Halter und Fahrer - und in Deutschland gelte das Steuerfinanzierungsprinzip allen Bekenntnissen zum Trotz fort.

Mit einem unausgegorenen Trick wollte Deutschland an einem Grundpfeiler der Europäischen Idee kratzen, dem Diskriminierungsverbot. Es ist gut, dass der Europäische Gerichtshof das gestoppt hat. Dass als klagender Staat Österreich den Nachbarstaat an europäische Grundwerte erinnern musste, ist eine bittere Pointe.