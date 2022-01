Neuer Verkehrsminister : Wie Volker Wissings Verkehrswende aussehen soll

Volker Wissing ist in Eile. Nicht wirklich, das entspricht gar nicht seinem Naturell. Äußerlich ruhig wirkt er immer, fast schon abgeklärt. Pragmatisch. Nüchtern. In Eile ist der neue Bundesminister für Digitales und Verkehr eher im übertragenen Sinne, weil er weiß, dass er einen Zuständigkeitsbereich übernommen hat, der einer Generalüberholung bedarf. Und die Zeit drängt.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Die Digitalpolitik ist dabei nicht sein größtes Sorgenkind, mag sie in der Vergangenheit auch Anlass für Hohn und Spott gegeben haben. Aber das altbackene Fax, so unpraktisch es auch sein mag, hat wenigstens keine dramatisch schlechte Klimabilanz. Das Auto schon. Viel wichtiger ist deshalb die Reform der Verkehrspolitik, auf die so viele drängen: der grüne Koalitionspartner, die Umweltverbände, nicht zuletzt Fridays for Future, selbst die Gerichte. Sie alle fordern lautstark eine „Verkehrswende“, quasi einen U-Turn auf freier Strecke. Das bedeutet: Weg vom Auto, hin zum öffentlichen Nahverkehr. Oder zum Fahrrad, am besten noch zu Fuß. Ob es mit einem FDP-Minister wie Wissing tatsächlich einen solchen U-Turn geben kann, ist noch nicht ausgemacht. Kritiker sagen: Wohl kaum.

Doch jetzt schon den Stab über ihn zu brechen wäre verfrüht: Gerade einen Monat ist der 51 Jahre alte Jurist im Amt, mittendrin die Weihnachtsferien. Anlass für ihn, sich vor einen Weihnachtsbaum zu stellen und die Vielfalt der Mobilitätsformen zu preisen, vom E-Auto zum Pedelec. Ruhig und gesetzt, freundlich. Das nimmt er zum Anlass, um klarzustellen: „Wir wollen jeden und jede dabei mitnehmen. Wir dürfen niemanden überfordern.“

Das hat er in den vergangenen Wochen schon häufiger gesagt. Als Rheinland-Pfälzer denkt er da zum Beispiel an die Menschen aus Pirmasens, die der traditionsreichen Schuhproduktionsmetropole auch in ihrem Niedergang die Treue halten und stattdessen zum Arbeiten lieber etliche Kilometer auf sich nehmen, als die Heimat zu verlassen. Das allein könnte man schon als Überforderung werten, aber Wissing meint die vielfach erhobene Forderung, die Leute sollten doch lieber den Zug nehmen, statt sich jeden Tag ins Auto zu setzen. Wie aber soll das gehen bei der lückenhaften Anbindung?

96 Prozent der Verkehrsemissionen kommen vom Straßenverkehr

Gleichzeitig ist Wissing klar, dass in seinem Ressort nur wenig so bleiben kann, wie es ist. Die Klimabilanz des Verkehrssektors ist verheerend. Der Ausstoß des Treibhausgases CO2 hat sich dort in den vergangenen Jahren nicht etwa reduziert, sondern gesteigert, vom Corona-Ausnahme-Jahr 2020 einmal abgesehen. 60 Prozent der Emissionen entfallen auf den Pkw-Verkehr. Nimmt man die Lastwagen dazu, ist die Straße für 96 Prozent der Emissionen im Verkehr verantwortlich. Auch nimmt die Zahl der Autos auf den deutschen Straßen nicht ab, sondern zu, inzwischen sind es 48 Millionen.

Gleichzeitig wartet die gepriesene Alternative Bahn mit einer miesen Bilanz auf: Milliardendefizite, schlechte Pünktlichkeitswerte, eine unübersichtliche Konzernstruktur, unzufriedene Kunden sowohl im Privatkunden- als auch im Güterverkehr. Daran ist der Staatskonzern nicht allein schuld, die Jahrhundertflut hat ihren Tribut gefordert. Aber das hilft auch nicht bei der Gewinnung neuer Kunden.