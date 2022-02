Iveco und Nikola : Es gibt nicht die eine Route in die Zukunft

Wie weit sein Lastwagenhersteller Iveco bei der Entwicklung von Zukunftsantrieben gekommen ist, beweist der Konzerngeschäftsführer (CEO) Gerrit Marx höchstpersönlich: Der Chef bietet an, mit ihm selbst als Fahrer in einem elektrischen Nikola-Iveco-Truck ein paar Runden auf der Teststrecke neben dem Werk in Ulm zu drehen. Einen Sportwagen-Start wie ein Elektro-Tesla könne so ein Sattelschlepper mit Auflieger zwar nicht hinlegen, gesteht Marx während der Fahrt. Aber die Testfahrer hätten dennoch mit ihrem Spaß am Beschleunigen eine ganze Reihe Reifensätze verbrannt. Auch ein Modell mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb steht danach bereit für Proberunden.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Als international siebtgrößter Anbieter von Schwerlastwagen, ohne große Forschungsabteilung, brauchte Iveco für die Entwicklung von Zukunftsantrieben einen Partner und fand ihn im amerikanischen Start-up Nikola, benannt mit dem Vornamen des amerikanischen Elektrotechnik-Pioniers Nikola Tesla. Nikola suchte einen glaubwürdigen Industriepartner, kam selbst allerdings kurz nach Ankündigung der Partnerschaft mit Iveco in den Strudel von Skandalgerüchten.