Ausbildung mit 42 : Wie Conti sich seine eigenen Fachkräfte schafft

Arthur Himmelspach blickt hochkonzentriert auf die Bohrplatte, an der er arbeitet. Der 42-Jährige im grauen Polo-Hemd und Schirmmütze ist seit zwölf Jahren im Werk des Autozulieferers Continental im nordhessischen Korbach beschäftigt. Doch die Werkstatt, in der er gerade steht, ist nicht sein normaler Arbeitsbereich in der Schlauchproduktion. Himmelspach nimmt an einem in dieser Form und Größenordnung einzigartigen betriebsinternen Weiterbildungsprogramm teil. CITT nennt sein Arbeitgeber das: Continental Institut für Technologie und Transformation. Himmelspach und seine Klassenkameraden sind Contis Antwort auf die größten Herausforderungen, die auf die Automobilindustrie und ihre vielen Tausend Arbeitskräfte in Deutschland zukommen: Strukturwandel, Automatisierung, Umstellung auf Elektroautos.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zwei Jahre lang wird Himmelspach hier auf dem Korbacher Werksgelände verschiedene Abteilungen durchlaufen, ein besseres Verständnis für die Materialien bekommen, mit denen dort gearbeitet wird. Am Ende, wenn alles gut läuft, steht ein Zertifikat der Industrie- und Handelskammer, gleichwertig mit einer regulären Berufsausbildung als Verfahrensmechaniker.

Dabei ist Himmelspach mit seinen 42 Jahren eigentlich nicht mehr in einem Alter, in dem man die Schulbank drückt. Seine 18-jährige Tochter habe sich über ihn lustig gemacht, erzählt er. Sie hat die Schule gerade hinter sich gelassen, und Papa muss wieder hin. Doch die Chance, die sich Himmelspach hier bot, wollte er sich nicht entgehen lassen. „Es wäre dumm gewesen, das nicht zu machen“, sagt er. Die Kinder seien eine große Hilfe gewesen, gerade im Umgang mit neuen Technologien. Theoriestunden finden im CITT bisweilen digital als Videokonferenz statt. Zwar glaubt er nicht, dass sein bisheriger Job in naher Zukunft durch einen Roboter ersetzt wird. Doch die Richtung, in die sich die Branche entwickelt, lässt sich nicht ignorieren: „Auch wenn irgendwann ein Haufen Roboter den Job macht, brauchst du trotzdem noch Menschen. Ich habe dann wenigstens eine Chance. Der Ungelernte hat keine.“

„Mir wird keiner was schenken“

Ungelernt, das ist auch Himmelspach bisher noch. Er hat keine anerkannte Berufsausbildung. Eigentlich wollte er mal studieren, erzählt er, das habe dann aber nicht geklappt. In seinem Alter noch mal aus dem Beruf auszusteigen und sich weiterzubilden, das schien ihm unmöglich. Die Familie ist auf sein Einkommen angewiesen. Im Programm des CITT bekommt er weiterhin sein Tarifentgelt, nur auf Schichtzulagen muss er verzichten. Und die Motivation ist groß, aus dem, was er hier lernt, etwas zu machen. Auch nach dem Abschluss der Ausbildung will er sich weiterbilden: „Ich nehme einfach alles, was es gibt.“ Die Zukunft werde schwierig genug: „Mir wird keiner was schenken.“

Die Automobilbranche steht auf dem Arbeitsmarkt gleich vor einem doppelten Problem. Einerseits ist da der Fachkräftemangel. Die Anzahl der Facharbeiter geht zurück, wegen des demographischen Wandels und weil eine klassische Ausbildung für viele nicht mehr attraktiv genug ist. Um die offenen Stellen noch zu füllen, wird in der Branche längst ganz offen darüber gesprochen, dass man Ansprüche an die Bewerber senken muss.