Das Auto : Eine deutsche Liebe

Der Name klingt verheißungsvoll, das Wetter ist es eigentlich auch. „Auto-Lagune“ heißt die Selbstbedienungswaschanlage im Norden Frankfurts, Markenzeichen: eine geschwungene, über die Jahre ausgeblichene grüne Palme auf dem Flachdach, unter dem die fünf Waschställe mit Hochdruckreinigern und Schaumbürsten stehen. Kurz nach dem Jahreswechsel hat es in Frankfurt ausdauernd geregnet – eine gute Voraussetzung, um am ersten trockenen Morgen des neuen Jahres Menschen zu beobachten, die ihre Zuneigung zu ihrem Auto beweisen, indem sie es von außen und innen mal so richtig sauber machen.

Doch die Waschanlage ist an diesem Tag fast leer. Ein Mann spritzt schnell sein weißes Elektroauto aus amerikanischer Fertigung ab und gleitet schon nach wenigen Minuten fast lautlos wieder los. Ein anderer Autofahrer befreit mit dem Sauger seinen schwarzen Kleinwagen von den Haaren eines Hundes, der ungeduldig hinter dem Fahrzeug bellt. Schnell noch mit einem Lappen über die Armaturen gewischt, und dann ist auch er schon wieder fort.