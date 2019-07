Kampf gegen den Kollaps

In Deutschlands Großstädten geht in den Hauptverkehrszeiten nichts mehr, auf dem Land fühlen sich viele Menschen vom öffentlichen Leben abgehängt. Wie kann der Verkehrskollaps abgewendet werden und in schwächer besiedelten Gebieten zumindest eine Grundversorgung an Mobilität gewährleistet bleiben? Die F.A.Z. geht diesen Fragen in den nächsten Monaten in einem Kooperationsprojekt mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) immer wieder nach. Im In- und Ausland suchen wir nach innovativen Ideen und schon umgesetzten Konzepten, von denen Mensch und Umwelt profitieren. Es geht um große Politik und kleine lokale Initiativen. Und vor allem geht es um neue Technologien, die bald Verkehrskonzepte ermöglichen werden, die heute noch Phantasien sind. F.A.Z.