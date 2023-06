Aktualisiert am

Der Bundesgerichtshof erleichtert es den Dieselklägern, in Prozessen Schadenersatzansprüche wegen unzulässiger Thermofenster durchzusetzen. Aber zahlreiche Fragen bleiben weiter offen.

Urteil im Dieselkomplex: Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) erleichtert Dieselklägern die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen. Der „Dieselsenat“ am BGH hat die Hürden für Schadenersatzansprüche wegen „Thermofenstern“ in drei Verfahren gegen VW, Audi und Mercedes am Montag deutlich gesenkt. Um einer Haftung zu entgehen, müssen die Fahrzeughersteller nun beweisen, dass sie weder vorsätzlich noch fahrlässig handelten, als sie Autos mit einer Technik ausstatteten, die die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen unzulässigerweise drosselte oder abschaltete.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin
Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg.
Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Zugleich haben die Richter aber die Höhe denkbarer Schadenersatzansprüche in den Thermofenster-Fällen begrenzt. Die Spanne liegt zwischen wenigstens 5 und höchstens 15 Prozent des gezahlten Kaufpreises, sofern nicht durch Sachverständigengutachten ein abweichender Schaden nachgewiesen wird.

Der BGH macht hier einen Unterschied zu den Schadenersatzprozessen wegen der EA189-Modelle von Volkswagen, bei denen im Zulassungstest ein geringerer Schadstoffausstoß vorgetäuscht wurde, als dann im Straßenverkehr tatsächlich emittiert wurde. In diesen Fällen vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung können Kläger verlangen, dass der Autohersteller den Wagen zurücknimmt und den Kaufpreis abzüglich der vom Käufer erlangten Vorteile erstattet, bekräftigt der BGH.

Anders sei es bei der temperaturgesteuerten Abgasreinigung. Es gehe um enttäuschtes Vertrauen der Dieselkäufer, dass der erworbene Pkw den Regeln des EU-Rechts entspreche. Der Schaden bestehe darin, dass „aufgrund einer drohenden Betriebsbeschränkung oder Betriebsuntersagung die Verfügbarkeit des Fahrzeugs in Frage steht“, teilte der BGH mit.

Die neue Rechtsprechung betrifft zahllose Dieselautos mit älterer Abgastechnik. Klägeranwälte erwarten, dass nun Hunderttausende von Dieselkäufern vor Gericht ziehen werden. „Von der heutigen Entscheidung können mehrere Millionen Verbraucher in Europa profitieren. Es war noch nie so einfach wie jetzt, Schadensersatzansprüche im Abgasskandal durchzusetzen“, behauptet Klägeranwalt Claus Goldenstein. Auch Malte Stübinger, General Legal Counsel bei dem internationalen Prozessfinanzierungsunternehmen Deminor, erwartet „einen signifikanten Anstieg neuer Klagen im Bereich Thermofenster“; die Verbraucherrechtekanzleien hätten die Marketingmaschine bereits angeworfen.

„Verbraucherrechte gestärkt“

Der Deutsche Richterbund befürchtet, dass nun auf die Zivilgerichte die nächste Welle von Dieselklagen zurollt. „Die höchstrichterliche Rechtsprechung stärkt die Verbraucherrechte und gibt Dieselklägern Rückenwind“, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Die ohnehin hohe Belastung der Gerichte dürfte weiter zunehmen. Nach einer Umfrage der „Deutschen Richterzeitung“ hatten schon 2022 mehr als 28.500 Dieselverfahren allein die Oberlandesgerichte erreicht.

Auch nach den BGH-Urteilen von Montag sind aber zahlreiche Fragen offen, vor allem ob eine temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung im konkreten Fall unzulässig war, ob die Autohersteller jedenfalls fahrlässig verkannt haben, dass sie damit gegen EU-Recht verstießen, und in welcher Höhe sie dann gegebenenfalls Schadenersatz leisten müssen. Eine entscheidende Rolle bei der weiteren juristischen Aufarbeitung wird das Kraftfahrtbundesamt spielen, welches die temperaturgesteuerten Abschalteinrichtungen genehmigt hatte. Es werde relevant werden, „inwieweit der Hersteller sich entlasten kann, indem er zeigt, dass er dem Kraftfahrtbundesamt die wesentliche Funktionsweise der betreffenden Funktion im Zuge des Typgenehmigungsprozesses offengelegt und erklärt hat“, erwartet Stübinger. Der BGH selbst sieht ebenfalls noch Klärungsbedarf. Er hat die Verfahren zur neuen Verhandlung und Entscheidung an die Berufungsgerichte zurückverwiesen, damit diese weiter aufklären, ob die Konzerne haften müssen.