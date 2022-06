9-Euro-Ticket : Alle einsteigen, bitte!

Zum Start des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr bleibt das befürchtete Chaos am ersten Tag aus. Stattdessen steigt der Beratungsbedarf in den Zügen – und die Bewährungsprobe kommt erst noch.

Am ersten Tag des 9-Euro-Tickets ist der Beratungsbedarf noch riesig. Während der Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sich schon an der schieren Zahl der verkauften Tickets berauscht („Das Ticket ist längst in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger angekommen“), müssen die Mitarbeiter an den Serviceschaltern und in den Bussen und Bahnen ganze Arbeit leisten.

Zum Beispiel im ICE Köln-Frankfurt, Schnellstrecke, morgens halb acht. Die Fernpendler sind eingestiegen. Es ist mäßig voll, mehr Laptoptaschen als Rollkoffer. Zwischen all den Jetzt-schon-Arbeitenden hat sich auch eine ältere Dame niedergelassen, die erst auffällt, als der Kontrolleur kommt. Dann allerdings hören alle zu: „Sie haben ja ein 9-Euro-Ticket!“ – „Ja, das hab ich mir sofort gekauft.“ – „Das hier ist aber der ICE, damit dürfen Sie hier nicht fahren.“ – „Aber der Regionalexpress hatte Verspätung.“ – „Trotzdem nicht.“ – „Aber jetzt ist der 1. Juni, das gilt doch jetzt.“ – „Ja, aber nicht in diesem Zug.“ – „Warum nicht?“ – „Weil das nur in Regionalzügen gilt.“ – „Aber der Regionalzug kam doch nicht! Und dann darf man doch den ICE benutzen.“ – „Aber nur in NRW. Wir sind jetzt schon in Rheinland-Pfalz.“ – „Und was machen wir jetzt?“ – „Ja – hmmm – tja. Ich frag mal die Kollegin.“

Pfingstchaos steht bevor

Umgekehrt kann die Bahn noch immer positiv mit ihrer dreimonatigen Rabattaktion überraschen. Das ältere Ehepaar zum Beispiel, das am Samstag nach Salzgitter fahren möchte und sich schon jetzt am Serviceschalter nach den geeigneten Verbindungen erkundigt. Gerade auf der Strecke lohne sich das Ticket sehr, rät die Mitarbeiterin hinter dem Schalter, zumal die Rentner im Schnellzug nur unwesentlich zügiger am Ziel wären. Dann: Große Freude über den günstigen Preis, die noch dadurch verstärkt wird, dass das Ticket zur Überraschung der Kunden nicht nur für die eine Fahrt, sondern den ganzen Monat gültig ist. Hinzu kommt: Die angeschlagenen Verspätungen an der Tafel betreffen am Nachmittag fast ausschließlich die Fernzüge. Im Regionalverkehr sind diese Pendler vielleicht sogar besser dran.

Gut möglich, dass sich das am Wochenende noch ändert. Die Pfingstfeiertage stehen an, und da sind erfahrungsgemäß auch ohne Schnäppchenjäger die Bahnen gerammelt voll. An diesem Mittwoch jedoch heißt es allerorten: „Wir haben heute einen sehr ruhigen Betriebsstart gehabt bei der Bahn im Nahverkehr“, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß in Berlin. Das Ticket gehört zum Entlastungspaket der Regierung – ebenso wie der Tankrabatt, der ebenfalls seit Mittwoch greift. Zwei gegenläufige Anreizsysteme, die sich zu Beginn der jeweiligen Aktion am 1. Juni wohl gegenseitig ausstechen, jedenfalls hat das 9-Euro-Ticket zum Auftakt keinen deutlichen Effekt auf den Berufsverkehr, wie eine Analyse des Verkehrsdatenexperten TomTom ergab. In zehn deutschen Großstädten und Regionen stellte das Unternehmen am Mittwochmorgen zwar insgesamt etwas weniger und kürzere Staus fest als am Vortag und am Mittwoch vor zwei Wochen. Der Verkehrsfluss insgesamt war allerdings je nach Stadt teilweise besser, teilweise schlechter.

Während an der Zapfsäule noch diskutiert wird, ob die Steuersenkung auch an die Autofahrer weitergegeben wird, war im ÖPNV die Entlastung gleich zu spüren – selbst bei den Abonnenten. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben am Mittwoch jedenfalls schon begonnen, den für den Monat Juni zu viel gezahlten Betrag zu erstatten. Eine Stammkundin berichtete freudestrahlend darüber, dass das Geld schon unaufgefordert auf ihr Konto überwiesen wurde.