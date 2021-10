Toyota testet Wasserstoff : Rennfahren für den Umweltschutz﻿

Toyota testet in Japan Wasserstoffmotoren – damit geht der Branchenriese einen ungewöhnlichen Alleingang. Bis zum Schritt in die Verkaufsräume wird es noch sehr lange dauern.

Auf dem Weg zum carbonneutralen Autoverkehr verfolgt ein großer Autohersteller einen Sonderweg. Konzerne wie Volkswagen, General Motors oder Ford sehen die Zukunft des Autos weit überwiegend im batteriegespeisten Elektroantrieb. Doch der globale Marktführer Toyota Motor plant auch langfristig mit einem breiten Angebot an Antrieben. Die Kunden, nicht die Politik sollen nach Meinung Toyotas entscheiden, mit welchem umweltfreundlichen Antrieb sie unterwegs sein wollen.

Die Sonderstellung wird besonders deutlich in Toyotas Bemühen um Wasserstoffverbrennungsmotoren. „Wir wollen mehrere Optionen anbieten, um regionale Bedürfnisse zu erfüllen“, sagte Naoyuki Sakamoto am Montag in einer Pressekonferenz. Sakamoto ist Chefingenieur eines Rennwagens des Typs Corolla, der von einem mit Wasserstoff gespeisten Verbrennungsmotor angetrieben wird. Schon dreimal in diesem Jahr hat Toyota mit diesen Motoren in Japan testweise Autorennen bestritten, darunter ein 24-Stunden-Rennen am Fuji Speedway.