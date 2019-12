Individuelle Mobilität : Ein Lob auf das Auto

Einst galt das Auto als des Deutschen liebstes Kind, jetzt tut mancher so, als trage es die alleinige Schuld am Weltuntergang. Die überwältigende Mehrheit der Bürger aber will und kann nicht auf das Auto verzichten.

Das böse Auto verstopfe unsere Städte, mache das Klima kaputt, es könne als Waffe benutzt werden und nehme uns Lebensraum, lauten die Vorwürfe, in denen gewiss viel Wahrheit steckt. Jedoch ist nicht das Auto als solches böse, sondern allenfalls der Mensch, der es nutzt und besitzt. Und der es baut. Gern werden nun die Vorteile vergessen. Immer noch sichert das Auto in Deutschland direkt 835.000 Arbeitsplätze, weitere gut 1,2 Millionen gibt es in Handel, Vertrieb und Werkstätten. Ohne Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche und Volkswagen sowie die deutschen Auslands-Ableger Ford und Opel wäre Deutschland nicht das führende Industrieland, das es immer noch ist.

4,4 Millionen Autos sind in diesem Jahr hierzulande schon gebaut worden. Eine stattliche Zahl, wenn es auch 9 Prozent weniger sind als in den ersten elf Monaten 2018. Ziemlich genau drei Viertel der Produktion wird exportiert und trägt den guten Ruf der deutschen Schaffenskraft so in die Welt. 3,3 Millionen Einheiten waren es, das entspricht zufällig auch der Zahl der 2019 bis dato in Deutschland neu zugelassenen Autos. Von wegen, der Deutsche sei des Autos müde. Es sind 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, bis Jahresende dürften es knapp 3,6 Millionen Neuzulassungen sein – das höchste Niveau seit 20 Jahren, wenn man den Sondereffekt im Finanzkrisenjahr 2009 außer Acht lässt, als die Politik mit der Umweltprämie einen Kaufanreiz setzte.

Immer noch boomt das Auto. Der Bestand an Personenwagen ist von nahe null nach Kriegsende schnell auf 4,5 Millionen 1960 und dann auf 30,6 Millionen im Jahr 1990 geklettert. Heute sind wir bei mehr als 47 Millionen. Statistisch besitzen 1000 Einwohner 567 Autos. Der deutsche Aufstieg aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs ist untrennbar mit der Motorisierung verbunden. Ohne Auto ist das Wirtschaftswunder nicht vorstellbar. Damals entstand die deutsche Liebe zu jenem Ding auf vier Rädern. Als das Wohnen gesichert war, kam als nächstes Ziel die individuelle Mobilität.

Es muss um ein Miteinander gehen

In den jungen Jahren der Republik wurde fast nichts hinterfragt, und (West-)Deutschland wurde praktisch ohne jedes Nachdenken zum Autoland gemacht, mit breiten Straßen, großen Parkhäusern in den Innenstädten und vor allem den Autobahnen, die auch noch den letzten Winkel im Bayerischen Wald erreichen sollten. Zugegeben, man ist schon ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Vor allem wurden die Bahn und die Binnenschifffahrt vernachlässigt, die Autofahrer baden es heute aus, weil das Gros der Transportleistung im Güterverkehr auf der Straße, sprich der Autobahn, erbracht wird. Die offenen Grenzen tun ihr Übriges, dass sich auf den Magistralen sehr oft lückenlos Lastwagen an Lastwagen reiht.

Auf das Auto einzuschlagen ist leicht, es wehrt sich nicht. Doch nichts läuft ohne es in Deutschland. Erst recht nichts ohne den Lastwagen, dies nur nebenbei bemerkt. Würden alle Autofahrer werktags plötzlich mit Bus und Bahn ins Büro wollen, wäre der öffentliche Nahverkehr endgültig völlig überlastet. Dennoch, es muss um ein Miteinander gehen, nicht um ein Gegeneinander. Wobei es die Städter relativ leicht haben. Mit einem vergleichsweise gut funktionierenden öffentlichen Nah- und Regionalverkehr wie etwa in Berlin fällt der Verzicht aufs Auto nicht schwer.

Das sieht auf dem Land aber ganz anders aus. Nicht nur in der Eifel gilt der Spruch: „An der Zahl der Autos vor der Tür kann man die Zahl der Erwachsenen im Haushalt erkennen.“ Ja, auf dem Land ist das Interesse der Jugend am Auto noch sehr groß. Das Gegenteil ist unter den jugendlichen Städtern schon seit Jahren zu beobachten. Und in gewissen Kreisen ist es schick, kein Auto zu haben. Doch wenn später erst mal zwei Kinder im Haus sind, wird schnell deutlich, wie viel einfacher ein Auto das Leben macht. Kann es darum gehen, um ein einfacheres Leben dank dem Auto? In einer offenen und demokratischen Gesellschaft kann die Antwort nur „ja“ lauten.

Dirigismus seitens der Politik will niemand. Die überwältigende Mehrheit der Bürger will und kann nicht auf das Auto verzichten, sie lässt sich auch nicht vorschreiben, was sie zu kaufen hat. Die so angefeindeten SUV brechen einen Verkaufsrekord nach dem anderen. Zusammen mit den Geländewagen kommen sie jetzt auf einen Marktanteil von rund einem Drittel, Tendenz seit Jahr und Tag stark steigend. Das spottet dem Greta-Geschrei Hohn. Der vermeintliche Heilsbringer E-Auto wird es dieses Jahr wohl erstmals in die Nähe der 100.000 Neuzulassungen schaffen. Das sind fast 2,8 Prozent Marktanteil. So klein haben die SUV auch mal angefangen.