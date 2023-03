Von Chaos keine Spur: So zeigt sich die Frankfurter Innenstadt am Montagmorgen. Die Menschen haben sich, das ist der Eindruck, auf den Streik vorbereitet. Wer zu Hause arbeiten kann, scheint das in der Regel zu machen – wer es nicht kann, hat seinen Arbeitsplatz trotzdem erreicht. Egal ob beim Bäcker, in der Arztpraxis, im Drogeriemarkt: Nirgendwo fehlt Personal, nirgendwo herrscht Hektik. Auch an den Schulen im Stadtteil Nordend läuft, obwohl der Nahverkehr stillsteht, alles ziemlich entspannt. Mehr „Eltern-Taxis“ als sonst sind dort nicht vorgefahren.



An der S- und U-Bahnstation Konstablerwache, normalerweise einer der geschäftigsten Orte des Nahverkehrs, ist es still wie zu Lockdown-Zeiten. Nur ein Paar mit Rollkoffern ist von dem Streik überrascht worden, nun machen sie sich auf den Weg zu einem Taxi, um ihr Ziel doch zu erreichen. So gut wie menschenleer ist es auch an den Gleisen der Station. Dort ist nur eine Handvoll Obdachlose übrig geblieben. Zu dritt schlummern sie auf einer Bank, ein paar Schritte weiter sieht man einen Mann, der sich in Liegestützen übt.



Auf den üblichen Fahrradrouten durch die Frankfurter Innenstadt, etwa in der Grünanlage entlang des Verlaufs der mittelalterlichen Stadtmauer, ist auch nicht mehr los als sonst. Recht viele Passanten nutzen die Zeil, um zu Fuß durch die Stadt zu kommen, doch auch dort ist die Lage sehr unaufgeregt. Nur der sowieso immer dichte Autoverkehr an der Alten Oper staut sich noch etwas mehr als sonst. Das aber hat weniger mit dem Streik, sondern eher damit zu tun, dass ein paar Meter weiter eine Ampelanlage ausgefallen ist.