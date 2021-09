Wahlkampf : Vorsicht, Verkehrspopulisten!

Pendler auf der A5 in Richtung Frankfurt am Main Bild: AP

Ein Liter Super-Benzin kostet gut 1,60 Euro. Das ist deutlich teurer als vor einem Jahr, aber kaum mehr als vor einen Jahrzehnt. Dennoch kann man den Eindruck gewinnen, der Bundestagswahlkampf würde an der Zapfsäule entschieden. Union und FDP überbieten sich mit Vorschlägen, mit denen sie Autofahrer überzeugen wollen, in Richtung ihrer Partei abzubiegen.

Weil CO2-Preise das Tanken teurer machen, sollen die Kfz-Steuer schrittweise gestrichen und Energiesteuern reduziert werden, forderte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Wochenende. Das Spitzenpersonal der CSU war ihm da schon zuvor gekommen. Parteichef Markus Söder und Verkehrsminister Andreas Scheuer hatten kürzlich eine Benzinpreisbremse bei 2 Euro je Liter gefordert und eine höhere Pendlerpauschale zu ihrer Bedingung für den nächsten Koalitionsvertrag gemacht.

Der Verkehrspopulismus ist aus Klimagesichtspunkten mindestens fragwürdig. Dass Sprit teurer geworden ist, hat ja einen Grund: Anfang des Jahres wurde ein nationaler Emissionshandel für die Bereiche Verkehr und Wärme eingeführt. Eine Tonne CO2-Preis kostet nun 25 Euro.

Das Preissignal soll den Benzinverbrauch unattraktiver machen und Menschen motivieren, E-Autos zu nutzen oder das Auto öfter mal stehen zu lassen. Dieses, im Klimaschutzkonzept der FDP zentrale Preissignal nun direkt durch niedrige Kfz-Steuern oder eine höhere Pendlerpauschale auszuschalten, widerspricht dem Ansatz. Führen die finanziellen Kompensationen zudem dazu, dass die Deutschen mehr Benzin verbrauchen als im nationalen Emissionshandel vorgesehen ist, muss Deutschland entweder in Industriebereichen, in denen das schwieriger ist, mehr CO2 sparen oder die mehr als doppelt so teuren EU-Zertifikate zukaufen. Beides macht Klimaschutz ineffizienter. Wer einen sozialen Ausgleich für den Klimaschutz will, sollte Geld daher besser pro Kopf als in die klimarelevanten Bereiche zurückfließen lassen .

Falsch wäre der Eindruck, Verkehrspopulisten gibt es nur bei Schwarz und Gelb. Zu Erinnerung: Die Grünen wollen Lastenrad-Käufern 1000 Euro hinterherschmeißen.