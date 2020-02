Abgasskandal : VW will Dieselkunden trotz geplatzten Vergleichs entschädigen

Im Prozess um den Diesel-Abgasbetrug ist eine Einigung von VW mit den Verbraucherschützern in in letzter Sekunde gescheitert. Beide Seiten geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Den Vergleich bietet der Konzern seinen Kunden dennoch an.

Volkswagen will den klagenden Dieselkunden trotz des geplatzten Vergleichsverfahrens mit Verbraucherschützern eine Entschädigung zahlen. Die bereits ausgehandelten 830 Millionen Euro sollen „auch ohne die Unterstützung des Verbraucherzentrale-Bundesverbands“ angeboten werden, teilte das Unternehmen nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Freitag mit.

Nach Informationen der F.A.Z. standen die Anwälte beider Seiten kurz vor einer Einigung. Von VW hieß es, die Lösung sei an Forderungen der Klägeranwälte gescheitert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat hingegen Volkswagen die Schuld für die gescheiterten Verhandlungen über Entschädigungen für Dieselkunden gegeben. Die Gespräche seien geplatzt, weil VW kein transparentes, vertrauenswürdiges und für die Verbraucher sicheres System der Abwicklung ermöglichen wollte, sagte VZBV-Chef Klaus Müller am Freitag in Berlin. Am Freitagvormittag habe VW dem Verband noch ein Vergleichsangebot geschickt, nur wenige Minuten später habe man aus den Medien vom Abbruch der Verhandlungen erfahren. Die Gespräche seien anders als von VW verbreitet nicht an den Honorarforderungen der vzbv-Anwälte gescheitert.

Auf F.A.Z.-Anfrage erklärte ein VW-Sprecher, dass man eine Einigung über einen Vergleich in einer Größenordnung von insgesamt 830 Millionen Euro erzielt gehabt hätte. „Diese faire Lösung für die Kunden scheiterte nur daran, dass die Prozessanwälte des VZBV bis zum Schluss auf eine Pauschalzahlung in Höhe von 50 Millionen Euro für die Abwicklung des Vergleichs bestanden“, heißt es in der Erklärung. Ausreichend konkrete Nachweise, für welche Leistungen diese 50 Millionen Euro an die Klägeranwälte gezahlt werden sollten, hätten die Rechtsberater des VZBV nie geliefert, behauptet der beklagte Konzern. „Einer unabhängigen rechtlichen Prüfung ihrer Gebührenforderungen haben sie sich verweigert. Eine Zahlung ohne einen ausreichend konkreten Leistungsnachweis oder ohne rechtlichen Grund ist für Volkswagen jedoch unmöglich.“

VW bedauerte, dass eine gemeinsame Umsetzung an den „unangemessenen Forderungen der Prozessanwälte“ gescheitert sei. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig wird der Musterkläger von der eigens gegründeten Kanzlei Russ Litigation vertreten. Diese besteht wiederum aus Anwälten der Kanzleien Rogert & Ulbrich und Dr. Stoll & Sauer, die jeweils Tausende von Einzelklägern gegen Volkswagen und deren Vertragshändler vertreten. Volkswagen hat Freshfields Bruckhaus Deringer mandatiert.