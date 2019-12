Dieselskandal : Hatte mich Volkswagen nicht schon mal aufs Kreuz gelegt?

Es war das Jahr 2010. Zum ersten Mal in meinem Leben kaufte ich mir einen VW. Nicht nur, weil uns das Fahrgefühl überzeugte, sondern auch, weil es ein sparsamer Diesel war. Ich muss beruflich bedingt viel fahren, und das möchte ich so umweltfreundlich wie möglich tun. Die Angaben von VW klangen gut.

Fünf Jahre später, ich erinnere mich noch genau an den September 2015. Wir waren über das Wochenende am Starnberger See eingeladen, das Wetter war bescheiden, in den Nachrichten war zu hören, VW habe Manipulationen von Abgastests eingeräumt. Schon bald war klar: Es traf vor allem den Golf und just das Modell VI, das ich gekauft hatte.

Der Wagen hatte also, wie so viele, im Werkszustand zwei Betriebsmodi: einen für den Prüfstand, auf dem das System zur Abgasreinigung stärker genutzt wird, den anderen für den normalen Straßenverkehr, mit dem die Abgaswerte deutlich über den erlaubten Grenzwerten liegen.

Der Entschluss zur Klage

Später kam das Softwareupdate. Mein Golf fährt seitdem natürlich keinen Deut anders. Mittlerweile musste ich beobachten, dass zum einen die Wiederverkaufswerte von Euro-5-Dieseln sanken. Die Deutsche Umwelthilfe erwirkte Fahrverbote. Mittlerweile sah ich auch die Hoffnung dahinschwinden, das Problem könne sich von selbst lösen durch neue Technik oder eine kostenlose Hardware-Nachrüstung. Die großzügig beworbenen Eintauschangebote kamen nicht in Frage, weil sie ja nur bis zu Euro-4-Dieseln gingen.

Ich entschloss mich zur Klage, um wenigstens einen finanziellen Ausgleich zu bekommen für all die Mühen und vor allem den Wertverlust meines Gebrauchtwagens. Bei der Suche nach einem Anwalt stieß ich auf die Kanzlei Stoll & Sauer, parallel dazu nahm ich Kontakt mit den Verbraucherzentralen wegen des Musterfeststellungsverfahrens und Myright auf. Stoll & Sauer handelten am schnellsten, und weil sie versprachen, mich auch zur Musterklage anzumelden, und ich eventuelle Verjährung befürchtete, entschied ich mich für die Kanzlei. Das war im Oktober 2018.

Bald darauf wurde die Klage eingereicht. Den Minderwert sehen meine Anwälte bei mindestens einem Viertel des Kaufpreises, in diesem Fall 5000 bis 6000 Euro. Der Antrag: Das Gericht soll VW zur Zahlung mindestens dieses Betrages plus Zinsen verurteilen. Außerdem soll das Unternehmen weiteren Schadenersatz für Schäden zahlen, die aus der Manipulation des Fahrzeugs resultieren, ebenso Rechtsanwaltskosten.

Überrumpelt und eingeschüchtert

Im Juli 2019 Verhandlungstermin vor einem Landgericht, zu dem ich persönlich geladen wurde. Kurz vor dem Termin warnte die Kanzlei in einer E-Mail dringend davor, im Laufe des Termins Vergleichen zuzustimmen. Volkswagen habe gerade die Strategie geändert.

„Es wird versucht, den betroffenen Klägern im Termin einen Vergleich aufzudrängen. Die Betroffenen werden von den Anwälten der Gegenseite überrumpelt, eingeschüchtert und nach unseren Erfahrungen übervorteilt“, schrieb mir die Kanzlei. „Stimmen Sie einem Vergleich in der mündlichen Verhandlung nicht zu! Sie befinden sich in einer guten Verhandlungsposition. Ein solches Vorgehen ist unseriös.“ Vor allem solle man sich nicht zeitlich unter Druck setzen lasse. „Es gibt keinen Grund, voreilig zu handeln!“