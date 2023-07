Verglichen mit Deutschland investiert die Schweiz ein Vielfaches in das Schienennetz. Deutschland will aufholen – vom kommenden Jahr an.

Das Schienennetz war in Deutschland lange Zeit das vernachlässigte Stiefkind der Verkehrspolitik. Doch im nächsten Jahr kündigt sich eine „kleine Revolution im Autoland Deutschland“ an. So formuliert es der Geschäftsführer des Interessenverbandes Allianz pro Schiene, Dirk Flege, wenn er davon spricht, dass von 2024 an die Ampelregierung erstmals ihr Versprechen einlösen wird, erheblich mehr in die Bundesschienenwege zu investieren als in die Straße. Im nächsten Jahr sollen dem aktuellen Haushaltsplan zufolge drei Milliarden Euro zusätzlich investiert werden.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Im Rückblick sieht die Bilanz dagegen ernüchternd aus: Im vergangenen Jahr habe Deutschland sogar weniger investiert als 2021, kritisierte Flege am Dienstag bei der jährlichen Vorstellung eines Vergleichs der Pro-Kopf-Investitionen, die europäische Staaten in ihr Schienennetz stecken. Dort lag Deutschland wie jedes Jahr auf dem drittletzten Platz hinter Spanien und Frankreich. Mit 114 Euro je Bürger oder 9,6 Milliarden Euro insgesamt investierte Deutschland damit noch einmal deutlich weniger als 2021. Damals schwollen die Investitionen auch dank eines Sondereffektes auf 124 Euro an; eine Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn sorgte für zusätzlichen Auftrieb.