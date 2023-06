Seltene Möglichkeit für Laternenlader: Die meisten Elektroautos müssen derzeit an privaten Wallboxen oder an der Arbeitsstelle geladen werden. Bild: Hannes Jung

Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist einer von einer Million. Gerade erst hat er sich einen vollelektrischen Privatwagen zugelegt, arbeitet also mit eigenem Einsatz am Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen. Der FDP-Politiker, bis vor Kurzem noch Hy­bridfahrer, ist also „Early Adopter“ und noch dazu „ganz glücklich“ mit seiner Neuanschaffung. Er kann sich jetzt darüber freuen, dass er auf Heimaturlaub in der Pfalz morgens immer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet und sich damit die Fahrt zur Tankstelle spart. Wichtigste Erkenntnis für ihn: Mit dem Ladevorgang zu Hause deckt er in seiner ländlich geprägten Heimatregion die meisten Strecken ab. Für längere Fahrten müssten aber schleunigst Schnellladestationen entlang der Bundesfernstraßen aufgebaut werden, findet er.

Gestärkt von der eigenen positiven Erfahrung konnte Wissing am Donnerstag auf der Ladeinfrastrukturkonferenz seines Hauses gleich eine gute Nachricht für all jene verkünden, die ihm nacheifern wollen: Eine halbe Milliarde Euro stellt sein Haus zur Verfügung, um Privathaushalte beim Bau von Ladestationen mit Eigenstromversorgung zu unterstützen.

Wer ein E-Auto besitzt oder zumindest bestellt hat, kann ab Herbst eine kombinierte Förderung von Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher in Anspruch nehmen. Ein weiteres Förderangebot mit einem Volumen von bis zu 400 Millionen Euro soll Unternehmen mit einer E-Auto-Flotte wie Carsharing- oder Mietwagenanbieter beim Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur inklusive eines Netzanschlusses unterstützen. Starten soll es noch in diesem Sommer.

Immer mehr „Laternenlader“ nötig

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist dringend erforderlich, denn E-Autos finden immer mehr Absatz und werden so zu einem klassischen Massenprodukt. Das bedeutet: Wer sich jetzt für ein E-Auto entscheidet, ist nicht mehr der Pionier mit Erkundungsdrang, wendet also weniger Energie auf die sorgfältige Vorbereitung auf, die bisher auf längeren Strecken für die Suche nach freien Schnellladestationen nötig war. So beschreibt Johannes Pallasch die Evolution des E-Auto-Marktes. Er ist Sprecher des Leitungsteams der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur Now GmbH, kennt also die Bedürfnisse der Nutzer ziemlich genau.

Hinzu kommt, dass sich in den nächsten Jahren das Ladeverhalten komplett ändern dürfte. Bisher finden 80 Prozent der Ladevorgänge entweder zu Hause oder am Arbeitsort statt. Doch bald schon werden neue E-Auto-Besitzer ohne eigene Ladeinfrastruktur auf den Markt strömen. Dafür können sie sogenannte „Laternenlader“ im öffentlichen Raum nutzen. Das dies mit der derzeitigen Infrastruktur nicht gelingen kann, versteht sich von selbst: 90.000 öffentliche Ladepunkte gibt es in Deutschland.

Allein im vergangenen Jahr ist die Ladeleistung immerhin um 75 Prozent gestiegen. Deutschland liege damit „sehr weit vorne“, findet nicht nur Wissing, sondern auch Pallasch, allerdings dürfte das auch daran liegen, dass andere EU-Länder ihre Ladeinfrastruktur mit deutlich weniger Engagement ausgebaut haben.

„Es war ein Fehler, die Kaufprämie zu streichen“

Problematischer dürfte allerdings sein, dass es noch starke regionale Unterschiede gebe, warnte Wissing, der daran erinnerte, dass die Kommunen die „Schlüsselakteure“ vor Ort seien. Linda Boll, Managerin des Ladesäulenbetreibers Fastned, berichtet zudem von dem mühseligen Genehmigungsprozess in manchen Kommunen. So warte sie seit mehr als einem Jahr auf eine Baugenehmigung, berichtet sie, weil die zuständige Kommune überfordert sei. Wissing hatte schon im vergangenen Jahr Abhilfe für dieses Problem versprochen und den Kommunen umfangreiche finanzielle und organisatorische Hilfe zugesagt.

In seiner Reaktion blickt der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) ganz generell auf die Förderung von E-Autos, in der Unterstützung für Ladestationen nur ein Teil ist: Grundsätzlich sei es sinnvoll, den Umstieg der Verbraucherinnen und Verbraucher auf alternative Antriebe auch durch Anreize wie Kaufprämien zu fördern, um klimaneutrale Mobilität schnellstmöglich Realität werden zu lassen, kommentierte ein Sprecher. „Dass die Prämien gestrichen oder gekürzt wurden, war ein Fehler, den wir deutlich kritisiert haben.“ Konsequenz sei gegenwärtig, dass Verbrauchernachfrage in dieser schwierigen konjunkturellen Situation und wegen hoher Inflationsraten nun schwächelt. „Umso entscheidender ist jetzt ein entschlossenes und schnelles Vorgehen mit Rahmenbedingungen, die den Hochlauf der E-Mobilität ermöglichen.“

Der Hochlauf der E-Mobilität müsse weiter politisch flankiert werden, dazu müssten die Konsumenten mitgenommen werden. Die deutsche Automobilindustrie treibe den Wandel zur E-Mobiität mit hohen Investitionen voran – zwischen 2023 und 2027 rund 250 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, und noch einmal 130 Milliarden Euro für den Umbau von Werken. „Die Industrie schafft das Angebot – aber auch die Politik muss dafür sorgen, dass die Kunden dieses Angebot auch annehmen können und wollen.“