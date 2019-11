Bahnvorstände : Verkehrsministerium schlug Gehaltssteigerung selbst vor

Die Kritik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an der geplanten Gehaltssteigerung für Bahnvorstände droht für den Politiker zum Bumerang zu werden. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ hatte sein eigenes Ministerium bereits im Mai entsprechende Lohnsteigerungen selbst empfohlen.

Für einen Teil des bisher sechsköpfigen Vorstandes des Staatskonzerns wurde eine Gehaltserhöhung von 400.000 auf 585.000 Euro im Jahr vorgeschlagen, wie am vergangenen Sonntag aus Aufsichtsratskreisen verlautete. Hintergrund soll ein internes Gutachten sein, das die Vorstandsgehälter des Staatskonzerns untersucht hat. Danach seien die Einstiegsgehälter für Bahnvorstände im Vergleich zu anderen großen Unternehmen zu niedrig. Der Plan sehe vor, die Gehälter für die Vorstände anzuheben, die in ihrer ersten Amtszeit seien.

Nach Bekanntwerden der Pläne hatte Minister Scheuer am vorigen Sonntag das Vorhaben kritisiert. Das sei „ein falsches Signal“. Weiter erklärte er: „Deshalb habe ich bereits letzte Woche meinem Vertreter im Aufsichtsrat deutlich gemacht, die Überlegungen zu stoppen".

Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ hatte das Verkehrsministerium jedoch in Wahrheit die Gehaltssteigerung erst empfohlen. So hatte sich der Personalausschuss des Aufsichtsrats bereits am 6. und 16. Mai mit den Vorstandsgehältern beschäftigt. Das Vorbereitungsgremium empfahl dem Aufsichtsrat einstimmig, die Vorstands-Gehälter zu erhöhen. Mitglied in dem Ausschuss: Scheuers Staatssekretär Guido Beermann. Auch er trug den Plan mit.