F.A.Z. exklusiv : Verkehrsbetriebe: 49-Euro-Ticket erst ab Mai

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird nach Ansicht des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) voraussichtlich erst im Mai eingeführt. „Der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein“, prognostizierte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff in einem Redaktionsgespräch der F.A.Z. Viel früher sei es nicht möglich.

Es gebe noch viel zu tun, bis alles administrativ geregelt sei. Er nannte den aufwendigen Prozess der Tarifgenehmigung als Beispiel, außerdem müssten die Tarifsysteme der Verkehrsverbünde umgestellt werden. Er kritisierte, dass die Politik noch immer keinen konkreten Starttermin genannt habe. Die Branche der Verkehrsunternehmen müsse die Einführung schließlich umsetzen und bräuchte klare Vorgaben. Hinter den Kulissen tobt weiter ein Streit um Kosten und möglichen Einnahmeverluste, die mit der „Flatrate“ einhergehen.

In Berlin arbeitet Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) derzeit an der gesetzgeberischen Umsetzung des Tickets. Gerade hat das Kabinett einer deutlichen Erhöhung der Regionalisierungsmittel zugestimmt, mit denen der Bund die Länder bei der Finanzierung des ÖPNV unterstützt. Darüber hinaus wollen Bund und Länder jedes Jahr insgesamt 3 Milliarden Euro zahlen, um mögliche Verluste auszugleichen. Ein Ticket für 49 Euro im Monat bedeutet in vielen Verkehrsverbünden eine deutliche Reduzierung auf fast die Hälfte des bisherigen Preises.

Streit ums Geld

Aus Sicht der Kommunen und der Verkehrsunternehmen ist die Frage der Finanzierung nicht endgültig geklärt. Sie pochen darauf, dass sich die Verkehrsminister auf ihrer Sonderkonferenz an diesem Dienstag noch einmal mit dem Thema befassen und ihre Bereitschaft signalisieren, im Notfall noch einmal Geld nachzuschießen. „Drei Milliarden Euro werden nicht reichen“, da sind sich VDV-Hauptgeschäftsführer Wolff und Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, einig. Sie rechnen mit noch größeren Mindereinnahmen und gleichzeitig höheren Energie- und Personalkosten.

„Wir halten das Deutschlandticket für eine sehr gute Idee – aber nur wenn es auch seriös finanziert ist“, betonte Dedy. Dies sei beim Deutschlandticket jedoch nicht der Fall. „Bund und Länder sind in der von ihnen geschaffenen Symbolik gefangen“, kritisiert Dedy und geht damit auf deutliche Distanz zum Optimismus, den Bund und Länder in der Frage der Finanzierbarkeit an den Tag verbreiten. „Sie wollen das 49 Euro-Ticket“, stellte er klar und betonte: „Wir haben es nicht gewollt.“ Es gebe eine Verantwortung der Urheber. Nach heutiger Prognose sei das Ticket nicht finanzierbar ist. Deshalb könnten die Kommunen sich nicht darauf einlassen, die Kosten zu dritteln.

Dedy kritisierte, dass nach einer zweijährigen Evaluierungsphase Ende 2024 entschieden werden soll, wie es 2025 weitergehe. „Das ist eine Schnapsidee“, kritisierte Dedy. Sowohl für die Vergabe von Aufträgen als auch für den Einsatz von Personal brauchte es Vorläufe. „Das muss früher geschehen.“ Er gestand zwar zu, dass Verkehrspolitik auch eine kommunale Aufgabe sei, aber einen Beitrag könnten die Kommunen nur leisten, wenn sie auch mit am Tisch sitzen. „Das war beim Deutschlandticket nicht so.“

Der Grünen-Politiker Oliver Krischer, Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen, äußerte Verständnis für die Forderung, Bund und Länder müssten die Kommunen im Falle von höheren Kosten entlasten. Das dürfe aber nicht in einer „Vollkaskomentalität“ enden. Es gäbe keinen einzigen Tarif in Deutschland, der frei von einem finanzielle Risiko wäre. Außerdem könne das System des ÖPNV noch effizienter gestaltet werden. Nicht immer seien Busse und Bahnen zum bersten gefüllt. Krischer – der wie Bundesverkehrsminister Wissing an diesem Donnerstag beim F.A.Z.-Mobilitätsgipfel in Berlin auf der Bühne stehen wird – forderte ein „Signal von allen staatlichen Ebenen“, also auch von den Kommunen, die Finanzierung des Tickets zu gewährleisten.

Die Verkehrsunternehmen verwiesen darauf, dass das Deutschlandticket eine „völlig unkalkulierbare Verlustsituation“ bei den Fahrgeldeinnahmen bringe – und zwar dort wo die „Musik spielt“, wie es Wolff nannte, also bei den hochpreisigen Abonnements. Diese würden auf absehbare Zeit wohl völlig obsolet. Mit dem Deutschlandticket trete man nun in eine Phase, wo „Unternehmertum nicht mehr Unternehmertum ist“, weil wenig Spielraum für die eigene Tarifgestaltung bleibe. VDV-Manager Wolff wies darauf hin, dass es hierbei um eine „Verlustausgleichsbranche“ gehe, in der die Unternehmen keine Gewinne machten, sondern der Staat über ein komplexes Ausgleichssystem die Verluste der Branche in den einzelnen Verkehrsverbünden ausgleiche.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets wird der Ausgleich komplexer. Wolff nannte die Einführung des Tickets einen „maximalen Paradigmenwechsel“, den er grundsätzlich sehr begrüße. Mit Blick auf Bund und Länder sagte er: „Aber dann kann man sich nicht anstellen bei vielleicht 500 Millionen Euro auf jeder Seite.“ Kommunen und Verkehrsunternehmen warnen davor, dass bei einer Unterfinanzierung, das ÖPNV-Angebot eingeschränkt werden müsse.