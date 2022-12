Pariser Verkehr : Chaos und Konflikt

Aktualisiert am

Der Verkehr in Paris platzt aus allen Nähten. Neue Metrolinien entstehen, doch ob sie die Konflikte befrieden, steht auf einem anderen Blatt.

Umstritten: Auch das Fahren von Elektrorollern dürfte in Paris stärker reguliert werden. Bild: Frank Röth

Zehn Minuten wie in Edmund Stoibers berüchtigter Transrapid-Rede sind es von der Innenstadt zum Flugzeug zwar nicht, aber mit 16 Minuten kann sich die künftige Fahrzeit von der Station Olympiades im 13. Pariser Arrondissement bis zum Flughafen Orly im europäischen Vergleich durchaus sehen lassen. Bislang ist er ohne Umstieg in den Bus oder den Kurzstreckenzug „Orlyval“ nicht erreichbar. Doch schon zu den Olympischen Spielen übernächstes Jahr soll der kleinere der beiden Pariser Flughäfen aus dem Stadtzentrum mit der Metrolinie 14, die auch an hoch frequentierten Stationen wie Châtelet und Saint-Lazare hält, direkt angesteuert werden können.

Die Metroerweiterung nach Orly ist nur eines von vielen Projekten, die die französische Metropolregion Île-de-France verkehrstechnisch nach vorne bringen soll. Insgesamt sieht das im Bau befindliche Mammutprojekt „Grand Paris Express“ in den kommenden Jahren für knapp 40 Milliarden Euro eine Verdopplung des bestehenden Metronetzes vor. Vor allem die Banlieue soll besser erschlossen werden. Es entsteht eine komplett neue Ringmetro, und auch der große Flughafen Charles-de-Gaulle im Nordosten von Paris soll in Zukunft direkt ohne Umstieg aus der Innenstadt erreichbar sein. An knapp 170 Baustellen gleichzeitig wird aktuell gebuddelt.