Renault schafft neue Anreize : Keiner kauft mehr Elektroautos

Der Verkauf von Elektroautos ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Hintergrund ist die Anfang November beschlossene Erhöhung der Kaufprämie, die aber noch immer keine Gesetzeskraft erlangt hat und damit nicht gewährt werden kann. Zu den bisherigen Konditionen unterschreibt nahezu niemand mehr einen Kaufvertrag, die Kunden warten ab.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dem französischen Hersteller Renault reißt nun der Geduldsfaden. Nach Informationen der F.A.Z. erhöht Renault auf eigene Kosten die Prämie auf 6000 Euro beim Kauf eines Elektroautos der Marke, etwa des Kompaktmodells Zoé oder des Kleinlieferwagens Kangoo. Der Zoé ist mit zuletzt 9400 verkauften Einheiten in Deutschland der Bestseller im noch kleinen Markt reiner Elektroautos. Renault hat ihn kürzlich optisch und technisch aufgefrischt, vor allem das Interieur sieht nun deutlich moderner aus. Je nach gewählter Akkukapazität bietet er 315 oder 395 Kilometer Normreichweite zu Preisen ab 22000 Euro zuzüglich Batteriemiete. Renault rechnet davon die bislang vom Staat gewährte Prämie von 2000 Euro ab und schießt selbst weitere 4000 Euro zu, um die Kunden zu einem Kaufabschluss zu animieren. Das Angebot gilt von sofort an und so lange, bis die erhöhte staatliche Prämie in Kraft tritt.