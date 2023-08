Ein neuer VW ID3 steht in einem Autoturm in Wolfsburg. Bild: dpa

Vor einem Jahr machte Präsident Joe Biden den Inflation Reduction Act durch seine Unterschrift rechtskräftig. Es sei eines der wichtigsten Gesetze, die je verabschiedet wurden, so der Präsident in einer Zeremonie im Weißen Haus. Zu den erklärten Zielen des umfangreichen Gesetzespaketes gehört es, die Industrieproduktion der Zukunft in Amerika anzusiedeln. Schon früher seien die Vereinigten Staaten globaler Anführer in der Industrieproduktion gewesen. „Wir werden das wieder sein“, verkündete der Präsident.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Handelspartner wie Deutschland waren über die Pläne beunruhigt, die Elek­troauto-Fertigung durch große finanzielle Anreize förderten und mit „Made in Amerika“-Auflagen verknüpft waren. Europäer und Asiaten fürchteten, ihre Produzenten würden diskriminiert durch die Klauseln und in Folge ihren Fertigungsschwerpunkt nach Amerika verlagern. Hier geben Experten aber leichte Entwarnung: Die jüngsten Importzahlen zeigen, dass das „Worst-Case-Szenario“ erst einmal nicht Realität geworden ist, im Gegenteil: Tatsächlich zeigen sie, dass der Import von Elektroautos aus Europa, Südkorea und Japan seit der Rechtsgültigkeit des Fördergesetzes sogar weiter gestiegen ist.