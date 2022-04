Aktualisiert am

Neuer Volkswagen-Markenchef : Ein Weltenbummler in Wolfsburg

Thomas Schäfer Bild: Reuters

In Wolfsburg warten gewaltige Aufgaben auf Thomas Schäfer, den neuen Chef der Marke VW. Seine Erfahrungen in der Autoindustrie könnten ihm in die Karten spielen. Aber wird seine umgängliche Art reichen, um durchzugreifen?