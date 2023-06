Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten, Zebrastreifen, Radwege, Busspuren: In die Verkehrspolitik der Kommunen kommt Bewegung. Sie sollen künftig wesentlich mehr Spielraum in der Frage bekommen, wo Autos wie schnell fahren können. Auch beim Anwohnerparken erhalten sie künftig mehr Flexibilität, ebenso in der Frage, ob sie neben Busspuren probeweise auch andere „Sonderfahrspuren“ zum Beispiel für E-Autos einrichten wollen. Das geht aus einem Gesetzesentwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes hervor, den das Bundesverkehrsministerium am kommenden Mittwoch den Ministerkollegen im Kabinett vorlegen wird.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Auch um diese Neuregelung haben Grüne und FDP lange gerungen. Dass sie nun auf den Weg gebracht werden kann, hängt mit dem Kompromiss im Gebäudeenergiegesetz zusammen. Seit der Einigung am Mittwoch ist auch die Blockade beim Klimaschutzgesetz und den Neuerungen in der Verkehrspolitik gelöst. „Jetzt wurde der Knoten endlich durchschlagen“, hieß es aus dem Bundesverkehrsministerium.

Konkret geht es darum, dass Einschränkungen bisher nur zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs gemacht werden konnten. In der Praxis bedeutete dies, dass Kommunen Tempo-30-Zonen vor allem dann einrichten können, wenn schon mehrere gleich gelagerte Unfälle, mitunter mit tödlichem Ausgang, an der Stelle geschehen sind. In der Ampelkoalition herrscht schon lange Einigkeit darüber, dies zu ändern. Gerungen wurde vor allem über die Frage, wie das geschehen könne. Künftig sollen neben der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs außerdem die Ziele Umwelt- und Klimaschutz, städtebauliche Entwicklung und Gesundheit gleichrangig in den entsprechenden Regelungen mit aufgenommen werden, heißt es im Referentenentwurf, welcher der F.A.Z. vorliegt.

Interessant ist, was nicht geregelt ist

Auch wenn auf Bundesebene schon seit Monaten zum Teil emotional über Verkehrspolitik diskutiert wird: Zentrale Weichen werden in den mehr als 10.000 Städten und Gemeinden gestellt. Für die Kommunen ist die Änderung deshalb von entscheidender Bedeutung. Schon vor ungefähr zwei Jahren haben Städte wie Hannover, Leipzig und Münster die „Initiative lebenswerte Städte und Gemeinden“ gegründet, um eine solche Reform durchzusetzen.

Dafür muss jedoch das Straßenverkehrsgesetz und – unter Beteiligung der Bundesländer – auch die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Dies ist ein mühseliger Prozess, zumal im vergangenen Jahr das Deutschlandticket viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

Mit dem vorliegenden Entwurf wäre eine ihrer Kernforderungen erfüllt, lobte die kommunale Initiative. „Der vorgelegte Entwurf bietet Grund für Optimismus“, sagte der Leipziger Bürgermeister Thomas Dienberg. „Dafür haben unsere rund 800 Mitgliedskommunen vor Ort in den Räten und Ausschüssen und gemeinsam in der Initiative hartnäckig gekämpft.“

Mehr zum Thema 1/

Interessant ist jedoch auch, was in dem Entwurf nicht geregelt ist: Eine flächendeckende Tempo-30-Zone wird damit nicht eingeführt. Bei Grünen und Umweltverbänden hat die Idee, die Regelgeschwindigkeit generell von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde abzusenken, schon seit Langem Fürsprecher. Allerdings sind die Befürchtungen groß, dass ein solches Vorhaben bei den Bürgern auf ähnlichen Protest stoßen würde wie die ursprüngliche Fassung des umstrittenen Heizungsgesetzes mit seinen strengen Vorgaben für den Einbau einer Wärmepumpe.

Die Forderung findet sich deshalb auch nicht im Koalitionsvertrag. Und selbst unter grünen Landesverkehrsministern scheint diese Option keine Anhänger zu haben. Der Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne), stellte auf der letzten Verkehrsministerkonferenz klar, dass dies nicht zur Debatte stehe. Ähnliches betonte auch die kommunale Initiative während eines Treffens mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Anfang Juni.

Nach der für Mittwoch geplanten Entscheidung des Kabinetts wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis die Kommunen von ihren neuen Rechten Gebrauch machen können, nicht nur wegen des jetzt anstehenden parlamentarischen Verfahrens. Auch die Bundesländer dürften noch Gesprächsbedarf bei der ebenfalls notwendigen Änderung der Straßenverkehrsordnung haben. Im Bundesverkehrsministerium hieß es, man wolle schnell Kontakt zu den Ländern aufnehmen.