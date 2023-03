Beharrlichkeit siegt. Die Europäische Kommission hat sich im Streit um das Verbrennerverbot 2035 weit auf Bundesverkehrsminister Volker Wissing zubewegt – weiter als die FDP selbst wohl noch vor wenigen Wochen gehofft hat. So viel steht nun fest. Anfang März hat Wissing in letzter Sekunde den Fuß in die Tür gestellt und so das abschließende Votum für das Verbrennerverbot verhindert. Jetzt steht die Tür wieder offen. Die Europäische Kommission wird Vorschläge vorlegen, um den Weg für mit klimaneutralen E-Fuels betankte Neuwagen nach 2035 frei zu machen.

Dazu soll erst eine eigene Kategorie für solche Fahrzeuge geschaffen werden. Anschließend sollen diese in die EU-Regeln für den CO₂-Ausstoß von Autos integriert werden. Die EU-Kommission hat einen konkreten Fahrplan zugesagt. Im Herbst 2024 soll das Aus für das Verbrenner-Aus stehen.

Aber: Ein Selbstläufer ist das nicht. Der Weg zum Aus des Verbrenner-Aus könnte holprig werden. Ministerrat und Europaparlament können den von Kommission und Bundesverkehrsministerium am späten Freitagabend vereinbarten Fahrplan durch ein Veto torpedieren. Hier wird Wissing – wenn es ihm ernst ist – noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Auch der Europäische Gerichtshof wird wohl prüfen müssen, ob das offenbar ins Auge gefasste (zu den Details der Einigung hielten sich am Samstag beide Seiten extrem bedeckt) Vorgehen überhaupt rechtens ist. Einige Europaabgeordnete haben am Samstag schon eine Klage in Aussicht gestellt.

Ein Komplettverbot wäre ein Fehler

Wenn jedoch alles gut geht, hat die FDP einen Sieg für einen technologieoffenen Klimaschutz erzielt. Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, den Großteil der europäischen Automobilflotte zu elektrifizieren, wenn die EU ihre Klimaziele erreichen will. Aber deshalb den Verbrennungsmotor gleich komplett zu verbieten, ist ein Fehler. Warum will die EU findige Geister per Gesetz davon abhalten, nach anderen Wegen zur Klimaneutralität zu suchen?

Sicher: E-Fuels sind erstens knapp, zweitens werden sie dringend für den Antrieb von klimaneutralen Schiffen und Flugzeugen benötigt und drittens sind sie extrem teuer. Aber so unwahrscheinlich es heute auch scheint. Vielleicht gibt es 2035 eben doch mit E-Fuels betriebene Verbrenner, die sich nicht nur Porsche-Fahrer leisten können.

Dann wäre die Beharrlichkeit von Wissing vielleicht sogar den enormen politischen Schaden wert, den er durch seine beispiellose Last-Minute-Blockade in Brüssel angerichtet hat.