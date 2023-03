Der bundesweite Verdi-Warnstreik hat am Montagmorgen zu Behinderungen im Hamburger Hafen und auf wichtigen Kanalschleusen in Nordrhein-Westfalen geführt. In Duisburg, Münster und Minden kamen Güterschiffe nach Verdi-Angaben nicht weiter und mussten anlegen. Am Main hatte der Streik dagegen zunächst keine Auswirkungen auf die Schifffahrt, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.



Im Hamburger Hafen legten Lotsenversetzer am Montag ab 6 Uhr die Arbeit nieder. Damit können große Schiffe Deutschlands wichtigsten Hafen weder anlaufen noch verlassen: Schiffe von einer Länge von 90 Metern an und einer Breite von 13 Metern dürfen die Elbe ohne Lotsen nicht befahren. Sie können ihre Arbeit aber nur machen, wenn sie von Lotsenversetzern zu den Schiffen gebracht und wieder abgeholt werden.



In Nordrhein-Westfalen gab es Behinderungen für die Binnenschifffahrt. "Die Schleuse Münster am Dortmund-Ems-Kanal ist dicht“, sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Bernd Feldhaus. Damit sei die wichtige Verbindung zwischen Mittellandkanal und Ruhrgebiet unterbrochen. Dasselbe gelte für die Schleuse in Minden am Mittellandkanal und für die Schleusen Duisburg-Meiderich und Friedrichsfeld am Rhein-Herne-Kanal, sagten Gewerkschaftssprecher. Vor der Schleuse in Duisburg-Meiderich legten mehrere Schiffe zu einer Zwangspause an. Die Zahl werde im Tagesverlauf steigen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Dirk Walter.



Am Main hatte der Großstreik nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main zunächst keine Auswirkungen. In der Frühschicht von 6 bis 14 Uhr seien die Leitzentralen für die Schleusen des Untermains in Kostheim nahe Mainz und Offenbach regulär besetzt, teilte die Fachbereichsleiterin Schifffahrt, Marisa Schneider, mit. Die Leitzentrale in Aschaffenburg und weitere Leitzentralen am Obermain würden teils bestreikt. Das habe aber nur Folgen für die Schleusen Kleinostheim und Krotzenburg nahe der hessischen-bayerischen Grenze, sagte Schneider. An den bestreikten Schleusen Kleinostheim und Krotzenburg gebe es keine Schifffahrt.