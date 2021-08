Streik der Lokführer : Darauf müssen sich Fahrgäste am Dienstag einstellen

Der Streik bei der Bahn hat am Montag den Schienenverkehr in ganz Deutschland stark beeinträchtigt. Ist am Dienstag eine Besserung zu erwarten? Ein Überblick über die Situation in den Bundesländern.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat zum zweiten Mal in diesem Monat Berufspendler und Ferienreisende getroffen. Seit Montagmorgen lagen große Teile des Nah- und Fernverkehrs lahm. Der Deutschen Bahn zufolge sollen aber gerade im Fernverkehr etwas mehr Züge als beim ersten Streik Mitte August fahren, als etwa ein Viertel des normalen Verkehrs rollte. Man wolle nun das bundesweite Angebot auf 30 Prozent erhöhen, teilte die Bahn mit. Zudem führen 200 Busse, beispielsweise zwischen Berlin und Dresden. Bei Regionalzügen und S-Bahnen wolle man etwa 40 Prozent des Angebots aufrecht erhalten. Der Not-Fahrplan sei stabil. Dennoch sollten alle nicht unbedingt nötigen Reisen verschoben werden, riet die Bahn. Tickets des Fernverkehrs könnten bis 4. September genutzt werden. Fahrkarten würden auch erstattet. Die GDL machte deutlich, komme kein neues Angebot, werde zum dritten Mal gestreikt.

Der Arbeitskampf soll am Mittwochmorgen um 02.00 Uhr enden. Im Güterverkehr, wo bereits seit Samstag gestreikt wird, waren die Auswirkungen laut Bahn wegen des vergleichsweise geringen Verkehrs am Wochenende zunächst gering. „Wir rechnen damit, dass es im späteren Tagesverlauf zu Beeinträchtigungen und Verspätungen unserer Cargozüge kommen kann“, sagte ein DB-Cargo-Sprecher. System- und versorgungsrelevante Züge hätten weiter Priorität und gelangten bislang – auch mit Hilfe von Partnerbahnen – an ihr Ziel.

Am Dienstag müssen sich Reisende aber wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die F.A.Z. gibt einen Überblick, wo die einzelnen Bundesländer am stärksten betroffen waren – und was auf die Passagiere am zweiten Streik-Tag zukommt.

Hessen

Auch in der zweiten Welle hat der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu zahlreichen Zugausfällen in Hessen geführt. Die Deutsche Bahn hat abermals einen Ersatzfahrplan erstellt, der am Montag nach Angaben einer Unternehmenssprecherin verlässlich abgefahren wurde. Auf jeder Linie gebe es ein Angebot, wenngleich die Regionalzüge und S-Bahnen deutlich seltener unterwegs waren als an normalen Verkehrstagen. Man gehe davon aus, in Hessen rund 40 Prozent des üblichen Angebots auf die Schiene zu bekommen, so die Bahn. Die Fahrgäste hätten sich gut auf den bereits am Freitag angekündigten Streik eingestellt.

Stark betroffen waren am Montag viele Regionalzüge wie auch der S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet. So fahren die meisten Linien im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) nur alle 60 Minuten, häufig auch auf verkürzten Abschnitten. Auf den Linien S7 und S9 sind nach Angaben der Deutschen Bahn gar keine Züge unterwegs. Alternativ fuhren hier Regionalzüge, die an jeder Station hielten. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft hatte angekündigt, die Kapazität der U-Bahn-Züge in Frankfurt auszuweiten. Nicht vom Streik betroffen sind dagegen Busse und Bahnlinien, die von privaten Bahngesellschaften bedient werden, etwa die Hessische Landesbahn, Vias oder Vlexx.

Rheinland-Pfalz & Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland war sowohl der Regional- als auch der S-Bahnverkehr stark beeinträchtigt. So fuhren nach Angaben der Deutschen Bahn etwa auf der Strecke zwischen Homburg über Kaiserslautern in Richtung Mannheim nur Züge der Linie S1. Auf der Strecke zwischen Germersheim und Schifferstadt in Richtung Mannheim waren nur Züge der S3 unterwegs. Verbindungen der Linien S2 und S4 entfielen. Für andere Linien wurde der Takt ausgedünnt oder es fahren Busse in einem Ersatzverkehr, etwa auf den Linien RB 52/RB54 zwischen Wörth und Bad Bergzabern.